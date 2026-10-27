Hengrui Pharma annonce une hausse de 88,9 % de son bénéfice au troisième trimestre 2026 grâce à des accords de licence

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Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

600276.SS , le plus grand laboratoire pharmaceutique chinois en termes de valeur boursière, a annoncé mardi une hausse de 88,9 % de son bénéfice au troisième trimestre 2026, grâce aux revenus générés par des accords de cession de licences.

* Le bénéfice net de 2,5 milliards de yuans (375 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre esten hausse par rapport aux 1,3 milliard enregistrés un an auparavant

* Ce chiffre a dépassé les prévisions d’un analyste , qui tablait sur un bénéfice net d’environ 1,84 milliard de yuans, selon les données de LSEG

* Le chiffre d’affaires d’exploitation du troisième trimestre a progressé de 21% pour atteindre 9 milliards de yuans

* Les laboratoires pharmaceutiques chinois multiplient les accords de licence et développent de nouveaux médicaments, alors que les programmes d’achats groupés centralisés mis en place par Pékin pèsent sur leur chiffre d’affaires.

* Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux intensifient leur recherche de médicaments expérimentaux développés en Chine afin de réduire leurs coûts avant l’expiration des brevets .

* Hengrui commercialise à la fois des médicaments génériques et des médicaments qu’elle a développés elle-même, tels que l’AiRuiKa, un traitement contre le lymphome de Hodgkin.

* En août, la société a déclaré avoir conclu 13 accords de développement commercial à l'étranger depuis 2023.

* En septembre, Hengrui a indiqué que le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO verserait jusqu’à 2,6 milliards de dollars pour les droits sur un médicament expérimental destiné à la perte de poids.

* À la fin du premier semestre 2026, 10 des médicaments innovants de Hengrui étaient en phase I de développement clinique.

* Hengrui a publié ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché

* Le cours de l’action a reculé d’environ 23% depuis le début de l’année, sous-performant ainsi la baisse de 2% enregistrée par l’indice Hang Seng Biotech .HSBIO

* Au premier semestre 2026, 17 des programmes cliniques de Hengrui avaient atteint la phase III, notamment son médicament expérimental contre le psoriasis, le RSS0393, et son médicament contre le cancer du sein, le HRS-8080, comme l’indique son rapport intermédiaire

* Hengrui a indiqué que la croissance du chiffre d’affaires des médicaments innovants s’était améliorée au troisième trimestre, mais s’attendait à ce qu’un écart persiste sur l’ensemble de l’année entre cette croissance et l’objectif fixé en début d’année