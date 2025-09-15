 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Helius Medical bondit après avoir levé 500 millions de dollars pour une trésorerie axée sur Solana
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la société de neurotechnologie Helius Medical Technologies HSDT.O ont bondi de 222,62% à 24,34 dollars

** La société déclare avoir levé plus de 500 millions de dollars pour lancer une trésorerie appelée "SOL Treasury Company" afin d'acheter et de détenir la crypto-monnaie de Solana en tant qu'actif principal

** La société déclare que le cycle de financement a été sursouscrit et prévoit d'augmenter le fonds à 1,25 milliard de dollars

** L'offre a été menée par des investisseurs institutionnels et crypto-natifs tels que Pantera Capital, Summer Capital et d'autres bailleurs de fonds importants

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 98,5 % depuis le début de l'année

