Helius Medical bondit après avoir levé 500 millions de dollars pour une trésorerie axée sur Solana

15 septembre - ** Les actions de la société de neurotechnologie Helius Medical Technologies HSDT.O ont bondi de 222,62% à 24,34 dollars

** La société déclare avoir levé plus de 500 millions de dollars pour lancer une trésorerie appelée "SOL Treasury Company" afin d'acheter et de détenir la crypto-monnaie de Solana en tant qu'actif principal

** La société déclare que le cycle de financement a été sursouscrit et prévoit d'augmenter le fonds à 1,25 milliard de dollars

** L'offre a été menée par des investisseurs institutionnels et crypto-natifs tels que Pantera Capital, Summer Capital et d'autres bailleurs de fonds importants

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 98,5 % depuis le début de l'année