Helge Lund, président du conseil d'administration de Novo Nordisk, ne se représentera pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré mardi que le président de son conseil d'administration, Helge Lund, ne se présentera pas à la réélection lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre.