 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heineken se refinance à hauteur d'un milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 12:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Heineken a annoncé vendredi soir le succès d'une opération de refinancement d'un montant d'un milliard d'euros, notamment destinée à lui permettre de rembourser une partie de sa dette existante.

L'offre comprend une émission obligataire à échéance 2029 à hauteur de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 3,75%, indique le brasseur néerlandais dans un communiqué.

Ce nouvel emprunt passe également par une seconde tranche de 500 millions à maturité 2033, portant un taux de 4,125%.

Le groupe basé à Amsterdam précise que l'opération, qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'émission de titres dit "Euro Medium Term", est destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise, mais surtout à procéder au remboursement d'emprunts existants.

Ce sont les banques Goldman Sachs, ING, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander et Société Générale qui ont chapeauté le placement.

Sur Euronext Amsterdam, l'action Heineken progressait de 1,6% à 80,8 euros lundi matin dans le sillage de ces annonces. Le titre affiche désormais une progression de 15,8% sur l'année.

Valeurs associées

HEINEKEN
80,7800 EUR Euronext Amsterdam +1,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,85 -25,05%
Pétrole Brent
108,37 -6,30%
CAC 40
7 991,27 +0,27%
HAFFNER ENERGY
0,582 -9,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank