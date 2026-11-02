Heineken se refinance à hauteur d'un milliard d'euros

Heineken a annoncé vendredi soir le succès d'une opération de refinancement d'un montant d'un milliard d'euros, notamment destinée à lui permettre de rembourser une partie de sa dette existante.

L'offre comprend une émission obligataire à échéance 2029 à hauteur de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 3,75%, indique le brasseur néerlandais dans un communiqué.

Ce nouvel emprunt passe également par une seconde tranche de 500 millions à maturité 2033, portant un taux de 4,125%.

Le groupe basé à Amsterdam précise que l'opération, qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'émission de titres dit "Euro Medium Term", est destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise, mais surtout à procéder au remboursement d'emprunts existants.

Ce sont les banques Goldman Sachs, ING, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander et Société Générale qui ont chapeauté le placement.

Sur Euronext Amsterdam, l'action Heineken progressait de 1,6% à 80,8 euros lundi matin dans le sillage de ces annonces. Le titre affiche désormais une progression de 15,8% sur l'année.