Heineken rehausse ses perspectives d'Ebit pour 2024

(AOF) - Le groupe brassicole néerlandais Heineken (-7,48% à 83,92 euros) se replie à Amsterdam après avoir publié des résultats au premier semestre 2024 inférieurs aux attentes. Sur cette période, le résultat opérationnel (Ebit) s'élève à 2,08 milliards d'euros (+12,5%) contre 2,15 milliards d'euros attendus (+13,2%) en données ajustées. En outre, les volumes de bières ont augmenté de 2,1% contre un consensus de 3,4%. Les ventes ont progressé de 5,9% à 14,81 milliards d'euros contre une progression de 7,7% attendue. Le bénéfice par action ajusté a atteint 2,15 euros, en hausse de 5,9%.

En données IFRS, Heineken accuse une perte nette de 95 millions d'euros sur ce premier semestre contre un profit de 1,156 milliard d'euros, un an plus tôt. Le groupe a enregistré une dépréciation de 874 millions d'euros de sa participation dans le groupe brassicole chinois, CR Beer, dont le titre a reculé. Selon le groupe néerlandais, ce repli reflète " peut-être les préoccupations relatives à l'environnement macroéconomique en Chine et à son impact sur la demande des consommateurs.

"La région Amériques s'est distinguée, le mix du portefeuille et les importantes initiatives d'économies en cours ayant permis une forte amélioration du résultat d'exploitation, notamment au Brésil et au Mexique. L'APAC a renoué avec la croissance, grâce à l'Inde et à la stabilisation du marché vietnamien de la bière. Nous luttons activement contre la volatilité en Afrique. En Europe, nous avons gagné des parts de marché sur la majorité de nos marchés et le volume de bière a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, malgré les mauvaises conditions météorologiques du mois de juin", a déclaré le directeur général d'Heineken Dolf van den Brink lors de la publication des résultats ce matin.

Côté perspectives, Heineken s'attend désormais à une croissance organique du bénéfice d'exploitation comprise entre 4% et 8% en 2024, contre une croissance entre 1 et 6%.

En outre, Heineken continue de "prévoir une augmentation organique des coûts variables de 1 à 3% par hectolitre. "Bien que nous nous attendions à bénéficier de la baisse des prix des matières premières et de l'énergie par rapport à 2023, celle-ci est plus que compensée par l'inflation des coûts d'intrants locaux et les dévaluations monétaires, en particulier en Afrique. Nous prévoyons également une inflation des salaires supérieure à la moyenne historique", signale aussi le groupe néerlandais.

L'entreprise a réalisé plus de 300 millions d'euros d'économies brutes au cours de ce premier semestre. Il vise par la suite environ 500 millions d'euros d'économies pour 2024, et serait ainsi en avance sur son engagement à moyen terme de 400 millions d'euros par an.

