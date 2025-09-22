Heineken rachète les activités de boissons et de vente au détail de FIFCO pour 3,2 milliards de dollars

Le brasseur néerlandais Heineken

HEIN.AS a annoncé lundi qu'il allait racheter les activités de boissons et de vente au détail de Florida Ice and Farm Company

FIFCOa.CJ pour 3,2 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale.

Heineken deviendra propriétaire de la bière nationale centenaire du Costa Rica, l'"Imperial", ainsi que d'une entreprise de boissons non alcoolisées avec ses propres marques et une licence d'embouteillage de PepsiCo.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, aura un effet accrétif immédiat sur la marge d'exploitation et le bénéfice par action, avant éléments exceptionnels, a déclaré la société.