 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Heineken rachète les activités de boissons et de vente au détail de FIFCO pour 3,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Le brasseur néerlandais Heineken

HEIN.AS a annoncé lundi qu'il allait racheter les activités de boissons et de vente au détail de Florida Ice and Farm Company

FIFCOa.CJ pour 3,2 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale.

Heineken deviendra propriétaire de la bière nationale centenaire du Costa Rica, l'"Imperial", ainsi que d'une entreprise de boissons non alcoolisées avec ses propres marques et une licence d'embouteillage de PepsiCo.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, aura un effet accrétif immédiat sur la marge d'exploitation et le bénéfice par action, avant éléments exceptionnels, a déclaré la société.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HEINEKEN
65,080 EUR Euronext Amsterdam -0,73%
PEPSICO
141,0300 USD NASDAQ -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank