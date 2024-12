Heineken: nouveau président du conseil en avril information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Heineken annonce que Peter Wennink, actuellement vice-président de son conseil de surveillance, succèdera à Jean-Marc Huët comme président du conseil, à partir de l'assemblée générale qui se tiendra en avril 2025.



'Peter Wennink dispose d'une expérience étendue dans des fonctions dirigeantes, comme CEO d'ASML jusqu'en 2024, ainsi que membre du conseil de surveillance de VDL Group et du conseil consultatif de Samsung Devices Solutions', note le brasseur néerlandais.



Par ailleurs, Heineken fait part du départ de Maarten Das, de la nomination d'Alexander de Carvalho et de la reconduction de Nitin Paranjpe comme membres de son conseil de surveillance, toujours avec prise d'effet après son AG de 2025.





Valeurs associées HEINEKEN 70,42 EUR Euronext Amsterdam +0,23%