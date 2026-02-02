Heineken finalise l'acquisition des activités de FIFCO
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:07
Ainsi, le brasseur néerlandais peut entamer immédiatement le processus d'intégration de ces activités, dont l'achèvement est attendu en cours d'année. Rolando Carvajal, le CEO actuel de FIFCO, rejoint Heineken pour continuer à diriger ces activités.
"L'ajout des activités de boissons et de distribution de FIFCO fait progresser la stratégie EverGreen 2030 de Heineken, soutenant la montée en gamme, l'innovation et une croissance supérieure à travers les marchés attractifs d'Amérique Centrale", affirme le groupe.
Heineken s'engage à réaliser des synergies de revenus et de coûts via l'exécution commerciale, la logistique, et les activités de brasserie. De la valeur supplémentaire sera créée par l'ajout d'un portefeuille diversifié de marques, dont la bière Imperial, et d'un réseau de distribution bien établi.
