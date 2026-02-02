 Aller au contenu principal
Heineken finalise l'acquisition des activités de FIFCO
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:07

Heineken a annoncé vendredi soir la finalisation de son acquisition des activités de boissons et de distribution de FIFCO, après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires et d'entreprise requises pour cette opération.


Ainsi, le brasseur néerlandais peut entamer immédiatement le processus d'intégration de ces activités, dont l'achèvement est attendu en cours d'année. Rolando Carvajal, le CEO actuel de FIFCO, rejoint Heineken pour continuer à diriger ces activités.

"L'ajout des activités de boissons et de distribution de FIFCO fait progresser la stratégie EverGreen 2030 de Heineken, soutenant la montée en gamme, l'innovation et une croissance supérieure à travers les marchés attractifs d'Amérique Centrale", affirme le groupe.

Heineken s'engage à réaliser des synergies de revenus et de coûts via l'exécution commerciale, la logistique, et les activités de brasserie. De la valeur supplémentaire sera créée par l'ajout d'un portefeuille diversifié de marques, dont la bière Imperial, et d'un réseau de distribution bien établi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

