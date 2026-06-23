Heineken change de patron, Signify s'éteint

(Zonebourse.com) - Un nouveau directeur général va prendre la direction de Heineken, tandis que DWS profite d'un relèvement de recommandation. La séance est plus sombre pour Signify, sanctionné après des objectifs jugés trop timides et l'arrêt définitif de son programme de rachat d'actions. De leur côté, Epiroc et Husqvarna reculent après des avis d'analystes défavorables.

Actions en hausse

Heineken ( 3%) : le brasseur néerlandais salue la nomination de Rafael Oliveira, ancien directeur général de JDE Peet's, au poste de directeur général, les investisseurs accueillant favorablement l'arrivée d'un dirigeant extérieur chargé de relancer la dynamique commerciale du groupe.

DWS ( 2%) : le gestionnaire d'actifs allemand profite d'un relèvement de recommandation de BNP Paribas Exane, qui passe de neutre à surperformance. L'objectif de cours est également relevé de 58 à 74 EUR, traduisant une vision plus positive du broker sur le dossier.

Bunzl PLC ( 2%) : le spécialiste britannique de la distribution de consommables relève ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, grâce au redressement de ses activités en Amérique du Nord. Le groupe anticipe désormais une croissance plus soutenue au premier semestre, rassurant ainsi les investisseurs sur la solidité de son rebond commercial.

Actions en baisse

Signify (-15%) : le spécialiste néerlandais de l'éclairage pâtit de sa journée investisseurs du 23 juin, lors de laquelle il a présenté des objectifs à moyen terme jugés peu ambitieux : une croissance comparable des ventes de 0 à 1% et une marge d'EBITA ajustée d'environ 10% à l'horizon 2029. Le groupe a par ailleurs confirmé la suspension définitive de son programme de rachat d'actions, privant le titre d'un soutien technique apprécié du marché.

Epiroc (-5%) : le géant mondial des équipements miniers est pénalisé par une note d'UBS, qui abaisse sa recommandation de "neutre" à "vendre". Si l'objectif de cours est paradoxalement relevé à 230 SEK, il demeure nettement inférieur au cours actuel, qui gravite autour de 265 SEK.

Husqvarna ( -5%) : Le groupe suédois fait les frais d'un coup de rabot d'Handelsbanken. La banque abaisse son objectif de cours de 48 SEK à 42 SEK, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".

Infineon (-4%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs souffre d'un repli généralisé du secteur technologique, qui pèse sur les places européennes et asiatiques ce matin. Bank of America maintient pourtant sa recommandation à l'achat, soulignant l'ouverture prochaine d'une nouvelle usine de production comme prochain vecteur de croissance.

Stellantis (-3%), Renault (-4%) : les constructeurs automobiles européens pâtissent d'un double signal ambigu: si le marché automobile européen affiche une hausse de 3,2% en mai portée par la demande de véhicules électriques, les constructeurs chinois y gagnent simultanément des parts de marché, alimentant les inquiétudes sur la compétitivité des acteurs historiques du secteur.

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