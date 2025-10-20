Heineken a racheté 6,96 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:03
La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 98 520 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,28 euros, ainsi que 95 536 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.
Valeurs associées
|70,8800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,65%
