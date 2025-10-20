 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,00
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Heineken a racheté 6,96 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:03

Heineken indique avoir racheté 6,96 millions de ses propres actions au 17 octobre, représentant un montant total de près de 500,4 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros annoncé le 12 février dernier.

La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 98 520 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,28 euros, ainsi que 95 536 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.

Valeurs associées

HEINEKEN
70,8800 EUR Euronext Amsterdam +0,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank