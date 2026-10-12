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Heineken a racheté 174 000 actions sur le marché la semaine passée
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 14:40

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Heineken indique avoir racheté, jusqu'au 9 octobre inclus, 8 527 552 actions dans le cadre de la 2e tranche de 750 MEUR de son programme de rachat d'actions, pour un montant total de près de 604,7 MEUR, y compris les actions rachetées auprès de son actionnaire Heineken Holding.

Du 5 au 9 octobre 2026 inclus, 174 000 actions ont été rachetées par le brasseur néerlandais sur le marché, à un prix moyen de 70,56 EUR. Au cours de la même période, le groupe a acquis parallèlement 174 920 actions auprès de Heineken Holding.

Pour rappel, le détenteur de marques telles que Heineken, Foster's ou Kingfisher avait annoncé, le 12 février dernier, la 2e phase de son programme de rachat d'actions d'un montant total de 1,5 MdsEUR. Il avait acquis 10 572 215 titres au cours de la 1ère phase de ce programme.

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