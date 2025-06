Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

16 juin - ** S&P 500 .SPX interrompt sa série de gains de deux semaines et termine en baisse de 0,4%, la géopolitique pesant .N

** Le Dow .DJI recule de 1,3%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC plonge de 0,6% ** Les indices s'approchent à distance de frappe des records ** Cependant, même avec un bon départ , les obstacles du Nasdaq Composite sont importants

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se rétablit vendredi, mais à environ 4,41%, toujours en baisse pour la semaine US/

** La plupart des secteurs sont inquiets: les valeurs financières et industrielles sont les plus touchées, tandis que l'énergie se distingue ** Les valeurs financières .SPSY perdent 2,6%. Visa V.N et Mastercard MA.N chutent après un rapport du WSJ selon lequel les détaillants explorent leurs propres stablecoins comme mode de paiement

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a baissé de 2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a baissé de 3% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI en baisse de 1,6%. Boeing

BA.N en baisse après le crash d'Air India qui ravive les inquiétudes en matière de sécurité En revanche, les entreprises de défense telles que Lockheed Martin LMT.N et Northrop Grumman NOC.N progressent en raison du conflit israélo-iranien ** Les produits de consommation courante .SPLRCS reculent de 1,1%. J.M. Smucker SJM.N s'effondre après des prévisions de bénéfices annuels moroses ** Les services de communication .SPLRCL reculent de 0,8%. Mais Warner Bros Discovery WBD.O est en hausse après avoir décidé de scinder ses studios et ses activités de diffusion en continu des réseaux de télévision par câble en perte de vitesse Alphabet GOOGL.O en hausse après le rapport OpenAI, bien que soutenu par Microsoft MSFT.O , pour ajouter le service cloud de Google ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,1%. Wall Street estime que la conférence des développeurs d'Apple AAPL.O n'a pas fait d'étincelles - même avec un nouveau look brillant, car ses fonctions d'IA restent "évolutives et non révolutionnaires". AAPL perd près de 4 % sur la semaine Oracle ORCL.N grimpe en flèche après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de services en nuage Les actions du secteur des puces se redressent alors que les États-Unis et la Chine négocient sur le commerce

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1,5% ** L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD est en baisse de 0,1%. Tesla TSLA.O progresse; le directeur général Musk regrette certains messages qu'il a postés à propos du président Trump, et annonce les dates du robotaxi . TSLA enregistre un gain hebdomadaire de 10% Bien que les opérateurs de croisières coulent au milieu du selloff des valeurs de voyage suite à l'attaque d'Israël sur l'Iran ** Energy .SPNY bondit de 5,7%. Le groupe gagne sur les négociations entre les États-Unis et la Chine, l'offre saoudienne diminue, puis les entreprises pétrolières bondissent alors que le conflit entre Israël et l'Iran fait grimper les prix du brut O/R . Les contrats à terme sur le pétrole brut augmentent, mais sont pour l'instant repoussés par la résistance ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels semblent penser que la discrétion est la meilleure des valeurs

