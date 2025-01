Hebdomadaire sur les actions américaines : La scie à bosse

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

13 janvier - ** Le S&P 500 .SPX chute de 1,9% alors que les données sur l'emploi alimentent les craintes d'inflation .N ** En effet, le Père Noël a déçu, et la joie du nouvel an s'est évanouie ; l'indice de référence teste le support .N

** Le Dow .DJI chute de 1,9 % et le Nasdaq Composite .IXIC perd 2,3 % ** Et le marché dans son ensemble a été battu. Dans ce contexte, certaines balises ont commencé à s'éclairer , avant de s'assombrir à nouveau à la fin de la semaine ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a bondi à 4,79 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2023 , après un rapport sur l'emploi très positif US/T

** La grande majorité des secteurs vacillent; l'immobilier et la technologie baissent le plus, tandis que la santé et l'énergie bénéficient des plus fortes hausses ** Tech .SPLRCT recule de 3,1%. Les fabricants de puces ont progressé le lundi alors que Microsoft MSFT.O prévoit un investissement de 80 milliards de dollars dans les centres de données d'intelligence artificielle, avant le discours du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, au salon annuel CES Micron MU.O augmente ses gains sur le mardi alors qu'il va fournir de la mémoire pour les puces de jeu de NVDA Mais le groupe subit une deuxième session consécutive de pertes le mercredi alors que des rendements plus élevés pèsent sur l'espace technologique en général, et NVDA le vendredi glisse après le rapport Biden planifiant de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd 2,4% sur la semaine *l'indice des semi-conducteurs .SOX perd 2,4% sur la semaine * Les financières .SPSY perdent 2,7%. Les assureurs chutent alors que les incendies de LA seront les plus coûteux de l'histoire de la Californie ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 2,3%. Bien qu'eBay EBAY.O bondisse alors que ses annonces s'affichent sur Facebook Marketplace dans le cadre du test Meta Platforms META.O , les services publics .SPLRCD baissent de 2,7 % ** Les services publics .SPLRCU perdent 2%. Les actions d'Edison International EIX.N dégringolent alors que les incendies de Californie font rage, et prolongent la chute le vendredi. EIX chute de ~19% En revanche, Constellation Energy CEG.O bondit de 21% suite à un accord de 27 milliards de dollars pour l'acquisition de Calpine ** Les valeurs de consommation de base .SPLRCS ont perdu 1,9%. Cependant, Walgreens WBA.O progresse de 24% après que le bénéfice du 1er trimestre fiscal ait dépassé le consensus , bénéficiant des efforts de redressement du directeur général ** Industrials .SPLRCI en baisse de 1%. Bien que Delta Air Lines DAL.N monte en flèche en prévoyant que 2025 sera l'année la plus rentable de ses 100 ans d'histoire, elle soulève ses pairs ** Communication Services .SPLRCL en baisse de 0,7%. Le propriétaire de Facebook/Instagram, Meta, abandonne la politique de vérification des faits avant la seconde administration Trump, et META gagne sur le vendredi alors que la Cour suprême signale son scepticisme sur la tentative de TikTok de bloquer l'interdiction ** Soins de santé .SPXHC en hausse de 0,5%. Le fabricant de vaccins Moderna MRNA.O progresse mardi sur fond d'inquiétudes croissantes concernant la grippe aviaire ** Energie .SPNY en hausse de 0,9%. Exxon Mobil XOM.N en baisse le mercredi après avoir annoncé des performances plus faibles au 4ème trimestre, bien que le groupe augmente le vendredi sur fond de nouvelles sanctions contre la Russie ** Pendant ce temps, en ce qui concerne les baisses de taux de la Fed en 2025, cela pourrait-il être une fois pour toutes? Et pour les investisseurs individuels les baissiers s'élargissent, les haussiers s'éloignent

** La performance du SPX depuis le début de l'année: