 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heartflow poursuit Cleerly au sujet de brevets d'IA sur les maladies cardiaques ; l'action est en baisse
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions de Heartflow HTFL.O chutent de 4 % à 26,23 $ dans les premiers échanges

** L'entreprise de diagnostic par IA déclare avoir déposé une plainte pour violation de brevet contre son rival Cleerly auprès d'un tribunal fédéral du Texas

** Ajoute que l'affaire vise les outils de Cleerly utilisés pour repérer les artères cardiaques bloquées, une cause fréquente de crises cardiaques, selon l'entreprise

** L'entreprise affirme que les produits Ischemia, Plaque Analyse et Compare de Cleerly enfreignent six brevets datant de 2012

** Demande une ordonnance du tribunal pour arrêter l'utilisation de la technologie et demande également des dommages-intérêts - HTFL

** L'entreprise ajoute que sa plateforme d'IA aide les médecins à évaluer les maladies coronariennes à l'aide de scanners cardiaques sans procédures invasives

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HEARTFLOW
26,3800 USD NASDAQ -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank