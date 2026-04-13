Heartflow poursuit Cleerly au sujet de brevets d'IA sur les maladies cardiaques ; l'action est en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions de Heartflow HTFL.O chutent de 4 % à 26,23 $ dans les premiers échanges

** L'entreprise de diagnostic par IA déclare avoir déposé une plainte pour violation de brevet contre son rival Cleerly auprès d'un tribunal fédéral du Texas

** Ajoute que l'affaire vise les outils de Cleerly utilisés pour repérer les artères cardiaques bloquées, une cause fréquente de crises cardiaques, selon l'entreprise

** L'entreprise affirme que les produits Ischemia, Plaque Analyse et Compare de Cleerly enfreignent six brevets datant de 2012

** Demande une ordonnance du tribunal pour arrêter l'utilisation de la technologie et demande également des dommages-intérêts - HTFL

** L'entreprise ajoute que sa plateforme d'IA aide les médecins à évaluer les maladies coronariennes à l'aide de scanners cardiaques sans procédures invasives

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année