Heart Aerospace dévoile un avion hybride-électrique de plus grande taille et décroche un contrat de 50 appareils JSX

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Heart Aerospace a dévoilé mercredi un avion régional hybride-électrique de 36 places dont la conception a été repensée, et a annoncé que la compagnie d'affrètement public JSX s'était engagée à en acheter 50.

Les deux entreprises n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord.

Les constructeurs d’avions électriques et hybrides-électriques misent sur des solutions économiques et à faibles émissions pour les vols court-courriers entre les petits aéroports. La start-up Electra, basée en Virginie, développe actuellement un avion hybride-électrique de neuf places, l’EL9 Ultra Short, dont le premier vol est prévu début 2028.

Voici plus de détails:

* L’ES-36 repensé par Heart pourrait accueillir 36 passagers, contre 30 dans la version précédente, ce qui augmenterait la capacité de charge utile de 20 %.

* Soutenue par United Airlines UAL.O et Air Canada

AC.TO , Heart construit actuellement le premier ES-36 de pré-production dans ses installations de Los Angeles, avec pour objectif un premier vol au cours du second semestre 2028, et une mise en service prévue pour 2031 après certification par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis.

* Le contrat d’achat, garanti par un acompte, s’appuie sur une lettre d’intention signée en 2023 avec la société JSX, basée à Dallas, qui exploite des vols régionaux à partir de terminaux privés, et prévoit notamment des droits d’achat pour 50 appareils supplémentaires.

* Heart a indiqué que l’appareil est conçu pour fonctionner à des coûts inférieurs de 40 % à ceux des avions régionaux conventionnels, une catégorie qui comprend des appareils tels que le CRJ-550 de Bombardier.

* L’appareil peut parcourir jusqu’à 125 miles en mode tout électrique, ou jusqu’à 745 miles en mode hybride grâce à des générateurs alimentés par des turbines à gaz.