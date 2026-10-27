HCA prévoit des résultats stables pour 2027 en raison de la baisse des remboursements Medicaid ; le cours de l'action recule

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* HCA prévoit pour 2027 des résultats globalement similaires à ceux de 2026

* Prévoit une baisse des prestations de paiement complémentaires de Medicaid de 550 à 650 millions de dollars l'année prochaine

* Indique que les pressions liées à la composition des payeurs resteront importantes en 2027

(Rédaction entièrement remaniée, avec ajout de détails issus de la conférence téléphonique, des commentaires d’analystes et de l’évolution des cours des actions des sociétés comparables)

par Sahil Pandey et Kamal Choudhury

L'opérateur hospitalier américain HCA Healthcare HCA.N a laissé entendre mardi que ses résultats pour 2027 resteraient stables, alors que la baisse des paiements Medicaid et l'augmentation du nombre de patients non assurés menacent de contrebalancer une demande stable de la part des patients, ce qui a entraîné une chute de plus de 5 % de son cours de bourse.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’issue de la publication des résultats, le directeur général Sam Hazen a déclaré: « Nous prévoyons que nos bénéfices en 2027 seront globalement similaires à ceux de 2026 », soulignant que le contexte politique reste incertain. HCA présentera ses perspectives complètes pour 2027 en janvier.

« Le marché a semblé déçu par les perspectives stables de la direction pour 2027 », a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar, soulignant que ces perspectives placeraient le bénéfice par action de l’année prochaine en dessous des estimations.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice par action de 32,14 dollars pour 2027.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que ses résultats financiers pour 2026 se situent dans la moitié supérieure de la fourchette prévisionnelle de bénéfice annuel, comprise entre 28,70 et 30,50 dollars par action, pour un chiffre d’affaires compris entre 77,0 et 79,5 milliards de dollars.

HCA prévoit une croissance de son volume de 2% à 3% l’année prochaine.‌

« Bien que la société s'attende à une croissance solide du volume en 2027, les vents contraires liés à la hausse du taux de personnes non assurées, résultant d'une nouvelle contraction sur les marchés individuels et de la mise en œuvre de nouvelles politiques au sein de Medicaid, ainsi que la baisse des paiements complémentaires directs dans le cadre de Medicaid, devraient peser sur les bénéfices en 2027 et au-delà », a ajouté M. Utterback.

Ses concurrents Tenet Healthcare THC.N et Universal Health Services UHS.N ont également reculé respectivement de 2% et 6%.

MEDICAID ET LES CONTREVENTS LIÉS AUX PERSONNES NON ASSURÉES

HCA s’attend à une baisse de 550 à 650 millions de dollars de ses bénéfices nets liés aux paiements complémentaires de Medicaid l’année prochaine par rapport à 2026. Certains programmes d’État approuvés en 2026 ont remboursé à l’entreprise des services fournis au cours des années précédentes.

M. Hazen a ajouté que, même si le nombre de patients perdant leur couverture devrait diminuer l’année prochaine, la société s’attend tout de même à un « impact significatif sur la composition de la clientèle payante », les particuliers perdant leur couverture sur les marchés de l’Affordable Care Act.

Plus tôt dans la journée, HCA a annoncé un bénéfice ajusté de 7,22 dollars par action au troisième trimestre, pour un chiffre d’affaires de 19,85 milliards de dollars, ces deux chiffres dépassant les attentes de Wall Street.

HCA a indiqué qu’une augmentation du nombre de patients non assurés, principalement des personnes ayant perdu leur couverture via les marchés d’assurance maladie, avait réduit son résultat avant impôts d’environ 400 millions de dollars au troisième trimestre.