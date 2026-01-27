HCA prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations pour 2026 grâce à un plan d'économies de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de HCA bondissent de 11 % après les prévisions de bénéfices

L'entreprise prévoit de réduire ses coûts grâce à l'IA et à l'analytique

S'attend à une baisse de l'utilisation des patients en raison de l'expiration des subventions de l'ACA

(Ajout de commentaires du directeur financier et de détails sur le plan de réduction des coûts dans les paragraphes 3 à 6) par Padmanabhan Ananthan et Christy Santhosh

HCA Healthcare HCA.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, car elle prévoit de compenser les vents contraires liés à l'expiration des subventions avec environ 400 millions de dollars d'économies de coûts, ce qui a fait grimper les actions de l'opérateur hospitalier de 11 %.

Les subventions accordées dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act ou Obamacare) expirant cette année, les hôpitaux comme HCA devraient être confrontés à une baisse du nombre de patients pour les opérations chirurgicales non urgentes, les visites préventives et les diagnostics, ainsi qu'à une augmentation des coûts des soins non compensés en raison de la prise en charge d'un plus grand nombre de patients non assurés.

Mike Marks, directeur financier de HCA, a déclaré que l'entreprise prévoyait une baisse d'environ 30 % de l'utilisation des services par les personnes qui n'ont plus de couverture par rapport à l'époque où elles bénéficiaient d'une assurance maladie dans le cadre des plans ACA.

Les patients assurés dans le cadre de plans soutenus par le gouvernement permettent un remboursement fiable des services hospitaliers, alors que les cas non assurés donnent souvent lieu à des soins non compensés, qui entraînent des coûts et des créances irrécouvrables pour les exploitants d'hôpitaux.

La société a déclaré qu'elle tirait parti des analyses avancées, de l'IA et de l'automatisation, ainsi que des plateformes de services partagés pour conduire son programme de résilience financière qui permet de réduire les coûts.

"Nous avons prévu des éléments pour favoriser une meilleure gestion des capacités, y compris la gestion du débit et de la durée du séjour dans nos établissements hospitaliers, dans nos salles d'urgence et dans nos salles d'opération", a déclaré Marks.

HCA a déclaré un revenu total de 19,51 milliards de dollars au quatrième trimestre, inférieur aux attentes de 19,68 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 8,01 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 7,46 dollars par action.

La société prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 29,10 et 31,50 dollars par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 29,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a également autorisé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars de ses actions ordinaires en circulation.