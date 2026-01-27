HCA Healthcare prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations pour 2026 en raison de la demande de soins médicaux

HCA Healthcare HCA.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en raison d'une forte demande de soins médicaux.

Les opérateurs hospitaliers tels que HCA bénéficient d'une utilisation accrue des plans d'assurance Medicare du gouvernement, en particulier lorsque les adultes plus âgés qui sont couverts ont recours à des procédures chirurgicales.

La société prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 29,10 et 31,50 dollars par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 29,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

HCA a déclaré un revenu total de 19,51 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant les attentes de 19,68 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a affiché un bénéfice de 8,01 dollars par action, dépassant les estimations des analystes de 7,46 dollars par action.