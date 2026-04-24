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HCA Healthcare dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la demande en services de soins médicaux
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - L'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N a dépassé vendredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses services de soins médicaux.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 7,15 dollars par action, contre une estimation des analystes de 7,14 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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HCA HEALTHCARE
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