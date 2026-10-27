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HCA en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N progresse de 4,8 % à 487,57 dollars en pré-ouverture

** HCA affiche un bénéfice ajusté de 7,22 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 6,66 dollars par action — données LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 19,85 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 19,33 milliards de dollars

** La société estime que ses résultats d’exploitation annuels se situeront dans la moitié supérieure de la fourchette prévisionnelle pour 2026, publiée précédemment le 15 juillet

** En juillet, HCA avait indiqué s'attendre à un bénéfice annuel ajusté compris entre 28,70 et 30,50 dollars par action

** À la clôture d’hier, le titre restait globalement stable depuis le début de l’année

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