HCA dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels malgré de faibles volumes liés à la saison grippale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions; ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 7) par Siddhi Mahatole et Christy Santhosh

24 avril - Vendredi, HCA Healthcare HCA.N a légèrement dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, mais a dû faire face à une baisse des admissions de patients pendant la saison grippale, ce qui a entraîné une chute de 9,5% du cours de l'action de l'opérateur hospitalier avant l'ouverture du marché.

À mesure que les subventions renforcées prévues par les plans de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) sont progressivement supprimées, les opérateurs hospitaliers constatent une baisse du volume des soins non urgents, des consultations préventives et des examens diagnostiques. L'augmentation des soins non rémunérés due à une part plus importante de patients non assurés exerce également une pression sur les marges.

HCA a déclaré ne pas avoir connu l'augmentation habituelle du volume d'activité associée à la saison grippale, les admissions pour des problèmes respiratoires ayant chuté de 42% et les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires ayant baissé de 32% en glissement annuel.

Une tempête hivernale en janvier a également eu un impact négatif sur les volumes du premier trimestre sur certains marchés de l'opérateur hospitalier.

L'analyste de Barclays, Andrew Mok, a averti que ces résultats marquaient un “début d'année quelque peu préoccupant”, surtout si les pressions liées à l'Affordable Care Act et au secteur privé s'aggravaient.

HCA a pu compenser l'impact négatif de la baisse des volumes, a-t-il déclaré, grâce à certains programmes de paiement complémentaire de Medicaid, qui permettent d'augmenter le remboursement des patients au-delà des tarifs de base de Medicaid et de soutenir les revenus des hôpitaux de soins gérés.

La société a maintenu ses prévisions annuelles.

Benjamin Rossi, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette décision s'inscrivait dans la lignée des commentaires formulés par HCA ces dernières années concernant son intention d'éviter tout ajustement des perspectives après le premier trimestre, compte tenu notamment de la baisse saisonnière des volumes en début d'année.

La société a fait état d'une augmentation de 0,9% des admissions dans les mêmes établissements, un indicateur qui permet de mesurer la performance de chaque établissement, tandis que les visites aux urgences ont augmenté de 0,3% au cours du trimestre clos le 31 mars.

Le chiffre d'affaires par admission équivalente dans les mêmes établissements – un indicateur combinant les volumes d'hospitalisations et de consultations externes – a augmenté de 3,1%.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 7,15 dollars par action, contre une estimation des analystes de 7,14 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le premier trimestre s'est établi à 19,11 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations de 19,10 milliards de dollars.