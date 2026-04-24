Ryanair annonce diviser par deux ses vols à Berlin, accuse la taxation

( AFP / JAIME REINA )

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé vendredi qu'elle allait relocaliser ses avions actuellement basés à Berlin, invoquant des taxes trop élevées, ce qui divisera par deux son offre de vols au départ et à destination de la capitale allemande à partir d'octobre.

La première compagnie européenne en nombre de passagers proposera 50% de vols en moins vers et depuis Berlin dans son programme hiver, qui débute le 24 octobre, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Concrètement, la compagnie n'y transportera plus que 2,2 millions de passagers, au lieu de 4,5 actuellement, selon les statistiques communiquées.

Ses 7 appareils encore basés dans cet aéroport seront redéployés vers des aéroports situés dans d'autres pays européens "qui ont supprimé les taxes aériennes, comme la Suède, la Slovaquie, l’Albanie ou l'Italie", affirme Ryanair.

Les pilotes et le personnel de cabine basés à Berlin ont été informés de la décision vendredi et auront la possibilité "de décrocher un autre poste ailleurs dans le réseau Ryanair en Europe", affirme la compagnie à bas coût.

"Nous n'avons pas d'autre choix après la dernière hausse annoncée de 10% des redevances aéroportuaires, qui s'ajoute à une augmentation déjà excessive depuis 2019 ", a déclaré le directeur général de Ryanair Eddie Wilson.

Eddie Wilson a aussi fustigé le "stupide régime fiscal" de l'Allemagne en matière de transport aérien.

Une rhétorique identique à celle utilisée contre la Belgique, en janvier, par la compagnie pour justifier la réduction de ses capacités dans ce pays, notamment sur son hub très fréquenté de Charleroi.

Vendredi, Ryanair n'a en revanche fait aucune mention du double choc - flambée des coûts et frilosité des clients - subi par le secteur aérien, conséquence du conflit au Moyen-Orient et qui entraîne déjà hausses des prix et réductions des vols.

Elle a rappelé avoir déjà, depuis 2019, fermé plusieurs bases en Allemagne, à Francfort, Düsseldorf et Stuttgart, et cessé ses opérations dans autant d'aéroports régionaux, Dresde, Leipzig et Dortmund.

Ryanair n'est pas la seule compagnie à faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle réduise les taxes frappant le secteur aérien.

Appelé Berlin-Brandebourg Willy-Brandt (BER), l'aéroport de la capitale, largement distancé par ceux de Francfort et de Munich en termes de passagers, a ouvert en 2020 après des années de retards embarrassants et d'énormes surcoûts.