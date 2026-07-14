HCA annonce un chiffre d'affaires trimestriel préliminaire supérieur aux prévisions

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HCA Healthcare HCA.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires préliminaire pour le deuxième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street. La chaîne hospitalière prévoit un chiffre d'affaires de 20,23 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit un montant supérieur aux prévisions moyennes des analystes , qui s'élevaient à 19,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG .