HBT Financial progresse grâce à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de HBT Financial HBT.O , société holding de Heartland Bank and Trust Company, augmentent de 1,81% à 23,60 dollars avant bourse

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre est de 0,65 $, le plus élevé depuis que la société est cotée en bourse, dépassant l'estimation des analystes de 0,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du 3ème trimestre a été stimulé par une augmentation de 2,2% du revenu net ajusté avant provision à 28,3 millions de dollars, par rapport au 2ème trimestre 2025

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~8%