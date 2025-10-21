HBO Max augmente ses prix aux États-Unis pour la deuxième fois en moins de 18 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros. Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'il augmentait les prix de tous les niveaux d'abonnement Max aux États-Unis, la deuxième augmentation en moins de 18 mois, alors que les services de streaming cherchent à compenser les coûts de contenu plus élevés et le ralentissement de la croissance des abonnés.

Le plan de base de HBO Max, soutenu par la publicité, augmentera de 1 $ pour atteindre 10,99 $ par mois, tandis que le plan standard augmentera de 1,50 $ pour atteindre 18,49 $. Le niveau Premium, qui comprend une meilleure qualité vidéo et davantage de flux simultanés, augmentera de 2 $ pour atteindre 22,99 $.

Les nouveaux tarifs entrent en vigueur immédiatement pour les nouveaux abonnés, tandis que les clients existants verront les changements à partir du 20 novembre.

HBO Max a augmenté ses prix pour la dernière fois en juin 2024, alors que de grands diffuseurs comme Disney+ DIS.N , Apple TV+ APPL.O et Netflix NFLX.O ont tous annoncé des augmentations de prix au cours des derniers mois.

Le diffuseur, longtemps associé à des programmes de prestige, diffuse des émissions à succès telles que "Succession", "Game of Thrones" et ses produits dérivés, "The Pitt", qui a remporté un Emmy, et "Peacemaker", basée sur les bandes dessinées de DC.

Le mois dernier, lors de la Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference, le directeur général de WBD, David Zaslav, a déclaré qu'il pensait que HBO Max était "sous-évalué".

"Nous n'essayons pas d'être tout pour tout le monde. Le fait qu'il s'agisse de qualité, et c'est vrai pour l'ensemble de notre entreprise, le cinéma, la production télévisuelle et la qualité de la diffusion en continu. Nous pensons que cela nous donne la possibilité d'augmenter les prix."

La hausse des prix intervient alors que WBD envisage une vente pure et simple à la suite de l'intérêt non sollicité d'autres sociétés de médias, a déclaré la société, ce qui constituerait le dernier bouleversement en date dans le secteur des médias traditionnels.