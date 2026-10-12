Hays chute malgré un point d'activité jugé "positif" par plusieurs analystes

Hays chute à Londres après son point d'activité du premier trimestre (-9,49%, à 58,15 pence). Le spécialiste britannique du recrutement a dévoilé des données globalement contrastées pour le compte de son premier trimestre, clos le 30 septembre, entraînant à la baisse dans son sillage Randstad (-2,06%, à 34,69 euros) et Adecco Group (4,91%, à 22,67 francs suisses).

Hays a enregistré une baisse de 3% de ses commissions nettes à périmètre comparable au premier trimestre de son exercice 2027, contre un repli de 5% en données publiées. Les activités de recrutement temporaire et contractuel ont mieux résisté (-1%) que le placement permanent (-7%).

Sur le plan géographique, l'Allemagne (-6%), le Royaume-Uni et l'Irlande (-5%) ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande (-3%) ont enregistré des replis. La France a affiché une contraction de 16%, tandis que les Amériques ( 9%) et l'Asie ( 6%) ont renoué avec une dynamique positive.

Dans le cadre de sa stratégie Momentum, Hays poursuit ses efforts de rationalisation, avec un objectif de 50 millions de livres sterling d'économies structurelles annuelles supplémentaires sur l'exercice 2027, dont 10 millions déjà réalisés au premier trimestre. La productivité des consultants a progressé de 8%, signant un douzième trimestre consécutif d'amélioration.

La dette nette du groupe s'établit à environ 45 millions de livres, contre une trésorerie nette de 20,1 millions fin juin 2026.

Pour les prochains mois, Hays anticipe une stabilisation des conditions de marché, avec une meilleure résistance du recrutement temporaire que du placement permanent.

L'avis des analystes

Chez ING, les analystes évoquent un point d'activité positif et mettent l'accent sur les initiatives structurelles du groupe au niveau de ses coûts et de sa productivité, ainsi que sur les investissements dans les plateformes numériques.

Le sentiment est le même chez Jefferies pour qui ce premier trimestre "met en évidence la poursuite de l'amélioration de la croissance du chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires à périmètre constant (LFL) à -3%, s'améliorant de manière séquentielle par rapport aux -5% du T4". La banque d'investissement américaine parle de la persistance d'un contexte difficile même si la société prévoit des conditions de marché stables à court terme, la résilience de l'intérim continuant de compenser la faiblesse du recrutement permanent. La société compte atteindre ses objectifs à moyen terme grâce à des réductions de coûts et à des initiatives de productivité. La recommandation de Jefferies est à sous-performance, avec une cible de cours de 45 pence, soit un potentiel de baisse de 30%.

Enfin, chez Panmure Liberum, les analystes déplorent l'absence de prévisions de la société, tout en rappelant que c'est habituel. Elle maintient son point de vue selon lequel les objectifs à moyen terme peuvent être atteints par ses propres actions. Les analystes ajoutent que pour la première fois depuis longtemps, ils ont observé un profil de risque asymétrique orienté à la hausse sur les prévisions. Leur recommandation à l'achat est maintenue.