Hawkeye 360 gagne plus de 1%, l'avis de deux analystes

Jefferies et Bank of America saluent le positionnement du groupe dans le renseignement radiofréquence spatial, porté par sa constellation de satellites et ses capacités d'analyse de données, tout en estimant que la valorisation actuelle reflète déjà l'essentiel du potentiel de hausse à court terme.

Jefferies initie la couverture de Hawkeye 360 avec une recommandation conserver et un objectif de cours de 34 USD.

Selon le broker, le groupe bénéficie d'un positionnement de premier plan dans le renseignement radiofréquence spatial grâce à une constellation de plus de 30 satellites et à des capacités d'analyse fondées sur l'IA.

La note anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 23% par an sur les trois prochaines années, soutenue notamment par la demande internationale et un carnet de commandes de 305 MUSD.

Le rapport souligne également le potentiel d'amélioration de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA attendue autour de 27% à l'horizon 2028 grâce au poids croissant des revenus récurrents et logiciels. Toutefois, Jefferies juge le potentiel de hausse à court terme limité, ce qui justifie sa recommandation actuelle.

De son côté, Bank of America initie la couverture de Hawkeye 360 avec une recommandation "neutre" et un objectif de cours de 34 USD.

Le courtier met lui aussi en avant le positionnement du groupe avec sa constellation de satellites et son offre de données et d'analyses destinée aux clients gouvernementaux américains et internationaux.

Le courtier évoque aussi les tendances structurelles favorables dans le spatial de défense et le renseignement, soutenues notamment par la hausse des investissements de l'US Space Force.

Dans ces conditions, BofA anticipe une amélioration significative de la rentabilité, avec une marge d'EBITDA ajusté passant de 21% en 2025 à 38% en 2030, grâce à l'absorption des coûts fixes, au déploiement des satellites Block 3 moins coûteux et à la montée en puissance d'un modèle proche du logiciel. Toutefois, Bank of America estime que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie du potentiel de hausse.