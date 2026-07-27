Havas recule, JPMorgan abaisse son conseil à neutre

Le titre Havas perd pas loin de 2% lundi à la Bourse d'Amsterdam, victime d'une dégradation de la part des analystes de JPMorgan, qui sonnent la fin du mouvement de revalorisation du groupe de communication et invitent les investisseurs à lui préférer son rival Publicis.

Vers 14h15, l'action recule de 1,9% à 18,2 euros alors que l'indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Media, avance de 1,5%.

Dans une note de recherche, les équipes de JPMorgan font remarquer qu'après un gain d'environ 17% depuis le début de l'année et une revalorisation de près de 35% sur un an, l'action Havas se traite désormais sur la base de 11,4 fois son bénéfice net d'exploitation (NOPAT) escompté pour 2026.

Un mouvement de hausse que la banque d'affaires explique en partie par la montée au capital du groupe Bolloré, passé de 33% à 53%, ce qui soutient le cours de l'action. La firme new-yorkaise estime que Bolloré pourrait viser environ 60% pour consolider son contrôle, tout en doutant d'un rachat à 100% qui exigerait de payer une prime.

Un arbitrage favorable à Publicis

De leur point de vue, ce niveau de valorisation rapproche Havas de son concurrent britannique WPP et réduit sa décote à moins de 10% par rapport à Publicis, perçu aujourd'hui comme le leader du marché.

Les analystes abaissent en conséquence leur recommandation sur le titre de "surpondérer" à "neutre" avec un objectif de cours à horizon décembre 2027 maintenu à 22 euros.

Selon leurs estimations, Havas devrait afficher une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3%, conjuguée à une progression de son résultat opérationnel (Ebita) dans le milieu de la fourchette à un chiffre, qui n'offre selon eux qu'un potentiel de bonne surprise limité.

Dans ce contexte, JPMorgan exprime une préférence marquée pour Publicis, qui affiche une dynamique de croissance organique deux fois supérieure à celle de Havas pour une valorisation à peine plus élevée.

Son objectif fait apparaître un potentiel de hausse d'environ 16% par rapport aux niveaux actuels.