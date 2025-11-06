Havas réalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Gauly Advisors
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 14:52
Cette acquisition renforce la plateforme de conseil du groupe en Allemagne, dans l'espace germanophone européen et plus largement à l'échelle européenne.
Elle renforce également le leadership d'H/Advisors dans les domaines de la communication stratégique et financière au sein d'importants centres financiers internationaux.
Ensemble, H/Advisors Gauly et H/Advisors Deekeling assureront une couverture géographique complète du marché allemand, avec des bureaux à Düsseldorf, Francfort, Munich et Berlin.
' Leur arrivée renforce notre ambition de bâtir un réseau véritablement mondial, capable d'accompagner nos clients face aux enjeux les plus complexes en matière de réputation et de stratégie d'entreprise' a déclaré Yannick Bolloré CEO d'Havas.
Valeurs associées
|1,4510 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,24%
