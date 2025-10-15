Havas réaffirme sa ' guidance ' 2025 et revoit ses prévisions à la hausse
Au troisième trimestre 2025, Havas a réalisé un chiffre d'affaires de 681 millions d'euros, en hausse de +1,1 % en données publiées par rapport au troisième trimestre 2024 (croissance organique de +3,9 %).
Sur les neuf premiers mois de l'année, le Groupe a enregistré une croissance organique de +2,8 %.
Havas réaffirme sa ' guidance ' 2025 et revoit ses prévisions à la hausse. Le groupe vise une croissance organique du revenu net entre +2,5 % et +3,0 % (contre une croissance au-dessus de 2,0 % précédemment), une marge d'EBIT ajusté en progression d'environ +50 points de base, soit environ 12,9 % (contre une marge comprise entre 12,5 % et 13,5 % précédemment) et un taux de distribution du dividende autour de 40 % (prévision inchangée).
Le Groupe confirme aussi ses objectifs financiers à moyen terme, au titre de l'exercice 2028. Il s'attend à une marge d'EBIT ajusté entre 14,0 % et 15,0 % et un taux de distribution du dividende autour de 40 %.
