Havas: introduction en bourse sur Euronext à Amsterdam

(CercleFinance.com) - Havas annonce l'introduction en bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Amsterdam.



Cette étape fait suite à la réalisation du spin-off de Vivendi et à la distribution des actions ordinaires d'Havas aux actionnaires de Vivendi sur la base d'une action pour une, approuvée par les actionnaires de Vivendi lors de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le 9 décembre 2024, marquant le début d'un nouveau chapitre pour Havas en tant que société indépendante et cotée en bourse.



Yannick Bolloré, président-directeur général de Havas, a déclaré : ' Le succès de la scission d'Havas et de sa cotation sur Euronext Amsterdam marque une étape décisive dans la réalisation de notre vision à long terme. Elle nous donne une flexibilité supplémentaire pour accélérer notre croissance dans nos principaux secteurs d'activité et renforce notre position unique dans le secteur dynamique du marketing et de la communication.'





