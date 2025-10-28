Paris sportifs et jeux: Banijay bâtit un poids lourd européen en regroupant Betclic et Tipico

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Banijay Group, société mère de Betclic, a annoncé mardi regrouper son opérateur de paris sportifs et jeux en ligne avec Tipico Group, leader dans ce même secteur en Allemagne et en Autriche, pour peser sur le marché européen.

Dans un secteur qui a le vent en poupe, Betclic et Tipico sont valorisés respectivement à 4,8 et 4,6 milliards d'euros dans le cadre de cet accord, selon un communiqué.

Géant du divertissement dont le siège est à Paris, Banijay Group a annoncé une "prise de participation majoritaire dans Tipico".

Le groupe fondé par Stéphane Courbit a "signé un accord ferme" afin de réunir Betclic et Tipico, créant ainsi, selon le communiqué, "un champion européen des paris sportifs et des jeux en ligne".

Banijay Group revendique désormais le rang de "4ème acteur européen le plus important dans le domaine des paris sportifs et des jeux d'argent" et de "leader des paris sportifs en Europe Continentale", c'est-à-dire hors Royaume-Uni et Irlande.

Dans le détail, Banijay "rachètera en cash une part significative de la participation" du fonds CVC Capital Partners dans Tipico, dont le siège est à Malte. Et "tous les actionnaires de Betclic et Tipico, y compris leurs fondateurs respectifs, deviendront actionnaires de l'entité combinée".

La transaction "sera garantie par un montage financier d'un montant principal d'environ 3 milliards d'euros, incluant le refinancement de la dette existante du groupe Tipico, souscrit par certains des partenaires financiers de Betclic", a précisé Banijay Group, coté à Amsterdam.

Avec cette opération, son activité de paris et jeux, Banijay Gaming, doit doubler son chiffre d'affaires, son excédent brut d’exploitation (EBITDA) ajusté et son flux de trésorerie disponible.

- Finalisation mi-2026 -

Les "synergies annuelles" attendues s'élèvent à environ 100 millions d'euros à moyen terme, précise le communiqué.

Rapprochées, les marques Betclic, Tipico et Admiral (racheté en septembre par Tipico) servent ensemble "près de 6,5 millions de joueurs actifs uniques par an, exploitent plus de 1.250 agences de paris sportifs en Allemagne et en Autriche, et emploient 5.300 personnes", ajoute Banijay.

La transaction doit être finalisée mi-2026, sous réserve des autorisations des autorités de régulation.

Stéphane Courbit, cité dans le communiqué, a salué "une initiative forte qui reflète notre ambition et notre vision à long terme".

Selon Axel Hefer, directeur général de Tipico, "ce partenariat nous apporte l'envergure et les ressources nécessaires pour accélérer l'innovation produit, réaliser des investissements audacieux dans la technologie et établir de nouvelles normes pour nos clients".

Tipico est né à Karlsruhe en Allemagne à la fin des années 1990 à partir d'une simple boutique de paris, et s'est étendue jusqu'aux Etats-Unis avant de se recentrer sur l'Europe.

Au 1er janvier prochain, Nicolas Béraud, fondateur en 2005 de Betclic et actuel directeur général de l'entreprise, deviendra président du conseil d'administration de Banijay Gaming.

Banijay Group, qui est également la maison mère du géant de l'audiovisuel Banijay, connu pour des productions comme Black Mirror ou MasterChef, avait bouclé une année 2024 "record", doublant son résultat net, à 155 millions d'euros contre 74 en 2023.

Au premier semestre cette année, la société a presque triplé son bénéfice net, qui a atteint 110 millions d'euros contre 40 millions en 2024.

En juillet, lors de l'annonce de ces résultats financiers, le groupe s'était à nouveau élevé contre les hausses de taxes sur les paris sportifs et jeux en ligne en France, qu'il entend contester via une procédure "au niveau des autorités européennes", avait indiqué son directeur général François Riahi.

Selon l'Association européenne des jeux et des paris (EGBA), les revenus des jeux en ligne sont en croissance constante, à 47,9 milliards d'euros en 2024. Une majorité sont générés sur mobiles et tablettes, à 58%, une part attendue en hausse dans les prochaines années.