 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 226,50
-0,33%
Indices
Chiffres-clés

Novartis : bénéfice opérationnel en hausse de 6% au T3
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 08:07

Le logo du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis

Le logo du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis, qui a multiplié les acquisitions cette année, a fait état jeudi d'une hausse de 6% de son résultat opérationnel, la croissance de ses nouveaux traitements ayant compensé la stagnation des recettes du médicament pour l'insuffisance cardiaque chronique Entresto.

Le résultat opérationnel du troisième trimestre, ajusté des éléments spéciaux, a augmenté à 5,46 milliards de dollars (4,68 milliards d'euros), a déclaré le groupe mardi, un chiffre légèrement supérieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 5,4 milliards de dollars.

Novartis a multiplié les acquisitions et les accords de licence pour un montant allant jusqu'à 30 milliards de dollars cette année, y compris un accord de 12 milliards de dollars pour la biotech américaine Avidity, afin de renforcer son portefeuille de médicaments et de compenser la baisse des ventes liée à la perte de la protection des brevets pour les traitements établis.

Le groupe, qui a relevé ses prévisions à deux reprises cette année, a confirmé ses objectifs pour 2025, prévoyant une croissance de son chiffre d'affaires de 7 à 9% ("high single-digit") et une hausse de son résultat opérationnel ajusté de 11 à 14% ("low-teens").

(Reportage Ludwig Burger et Bhanvi Satija, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

NOVARTIS
109,600 EUR Tradegate -1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank