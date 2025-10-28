HSBC publie un bénéfice net en chute, lesté par un lourd héritage de Madoff

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire britannique HSBC a publié mardi un bénéfice net en chute au troisième trimestre, plombé notamment par un revers judiciaire liée à l'affaire Bernard Madoff.

Son bénéfice net part du groupe s'inscrit en baisse d'un peu plus de 20% sur un an pour la période juillet-septembre, à 4,87 milliards de dollars (4,17 milliards d'euros).

La banque avait annoncé lundi passer une charge financière d'1,1 milliard de dollars (946 millions d'euros) dans ses comptes, en raison de sa défaite partielle vendredi en appel d'une décision de justice au Luxembourg dans l'affaire Bernard Madoff.

Ce dernier, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, est mort en 2021 dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison.

"L'intention avec laquelle nous mettons en œuvre notre stratégie se reflète dans notre performance ce trimestre, malgré les provisions juridiques liées à des affaires historiques", a déclaré le directeur général d'HSBC, Georges Elhedery, dans un document transmis à la Bourse de Hong Kong.

Selon la banque, 300 millions de dollars (258 millions d'euros) supplémentaires ont pesé à titre de provision, cette fois en lien avec "certaines activités d'échanges historiques" examinées par la justice financière française.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 5% à 17,8 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros), a-t-elle indiqué, soutenu par une hausse de l'activité de ses clients.

HSBC a noté que l'économie mondiale se montrait robuste et continuait de progresser en dépit de la politique commerciale imprévisible des Etats-Unis, qui a multiplié les relèvements de droits de douane ces derniers mois.

Par ailleurs, plus tôt en octobre, le géant britannique a fait une offre de 14 milliards de dollars (12 milliards d'euros) pour sortir de la cote hongkongaise Hang Seng Bank.

L'opération, qui ferait de Hang Seng une filiale entièrement contrôlée par HSBC, valoriserait l'établissement à 37 milliards de dollars américains.