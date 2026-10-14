Havas confirme ses objectifs annuels après un ralentissement de sa croissance trimestrielle

Le groupe a dévoilé ses comptes pour le troisième trimestre et a affiché des performances jugées solides par sa direction et en ligne avec ses prévisions annuelles.

Sur la période, le groupe de communication a vu ses revenus croître de 6,3%, à 724 millions d'euros. En organique, la croissance s'est élevée à 2,4%, contre 3,8% un an plus tôt.

Cette performance a été portée par les divisions Média et Créative. En revanche, la division Havas Health (spécialisée dans la communication et le marketing de santé) est restée freinée par le ralentissement de l'activité de lancement aux Etats-Unis, plusieurs molécules n'ayant pas franchi le cap des essais de Phase III.

Au niveau des zones, l'Europe a connu une croissance organique de 1,7% sur le trimestre, alors qu'aux Etats-Unis elle a progressé de 7,5%. En revanche, des replis ont été observés en Asie-Pacifique & Afrique (-6,7%) et en Amérique latine (-4,3%).

Prudent face aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, Havas confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026 : une croissance organique du revenu entre 2 et 3%, une marge d'Ebit ajusté comprise entre 13,2 et 13,5% et un taux de distribution du dividende d'environ 40%.