 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 014,41
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Havas, Apollo et KKR pourraient entrer au capital du groupe WPP
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:55

Havas et les sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pourraient entrer au capital du groupe britannique WPP selon le Times.

'La valorisation de WPP est jugée basse, liée à des défis structurels, et qui nourrit la spéculation. WPP fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle et stratégique visant à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA' indique ce matin Invest Securities.

Yannick Bolloré, le directeur général d'Havas, aurait démenti être en pourparlers avec WPP selon des informations de Bloomberg, citant une note envoyée aux employés.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank