Hausse prudente vue en Europe, les résultats plombés par la géopolitique et le pétrole

Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une hausse prudente vendredi à l'ouverture, les résultats trimestriels et ‌le maintien comme prévu des taux par la BCE étant contrebalancés par la poursuite des frappes en Iran et la flambée du pétrole.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,26% à l'ouverture.

Les ​contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour le Dax à Francfort, en baisse de 0,16% pour le FTSE à Londres et en hausse de 0,06% pour le Stoxx 600.

Après une treizième nuit de frappes américaines en Iran, la dernière séance de la semaine s'annonce des plus prudentes, dans le sillage des Bourses asiatiques qui reculent, le Brent se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, un pic inédit ​depuis fin mai qui vient raviver les craintes inflationnistes.

Le blocage du détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, par les Houthis, miliciens chiites yéménites alignés sur l'Iran, vient jeter une ombre de plus sur l'approvisionnement mondial en pétrole et les perspectives de paix.

"Les perturbations ​potentielles de l’approvisionnement auxquelles le marché est actuellement confronté sont plus importantes qu’à aucun autre moment de la ⁠guerre", ont déclaré vendredi les analystes d’ING dans une note.

Le détroit de Bab el-Mandeb est une voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran ‌en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

"Non seulement les flux de pétrole transitant par le détroit d’Ormuz se sont pratiquement taris, mais il existe des risques évidents pour les flux de pétrole saoudiens en provenance de la mer Rouge", ont-ils ajouté.

À la situation au Moyen-Orient, s'ajoute l'annonce faite ​jeudi soir par des hauts représentants de l'administration américaine de l'imposition à compter de ‌ce vendredi de droits de douane de 10% et 12,5% contre une soixantaine de partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, leur reprochant de ne pas ⁠lutter efficacement contre le commerce de biens réalisés grâce au "travail forcé".

Les investisseurs se retrouvent ainsi submergés par des informations tangibles, en plus de l'avalanche de résultats de la veille à décortiquer et de la salve de PMI européens attendue après la cloche.

La Banque centrale européenne (BCE) a comme prévu maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, à 2,25%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en septembre, alors que la ⁠récente flambée des prix du pétrole vient assombrir ‌les espoirs de voir l'inflation s'atténuer.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a toutefois déclaré vendredi que la BCE était bien placée pour faire face à la flambée ⁠des prix de l'énergie et devrait tenir compte des données à venir avant de décider d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt en septembre.

"La hausse des taux de juin nous a déjà placés dans une position favorable, ‌d’où nous pouvons suivre de près l’évolution de la situation", a déclaré Joachim Nagel dans un communiqué.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement, le Brent se maintenant toutefois au-dessus des 100 dollars ⁠le baril et étant en passe d'enregistrer sa quatrième semaine consécutive de hausse face au blocage du détroit de Bab el-Mandeb.

Le Brent recule de ⁠0,39% à 100,30 dollars le baril et le brut ‌léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,55% à 91,68 dollars.

Le contrat de Brent reste toutefois en passe d'enregistrer une hausse de près 14% cette semaine, alors que le cours n'avait pas atteint les 100 dollars depuis ​fin mai.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43P2Q2]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, le Nasdaq chutant de ‌plus de 2%, après la publication des résultats de grands groupes technologiques qui ont ravivé les préoccupations à l'égard des vastes dépenses allouées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que la flambée des prix du pétrole a alimenté les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow ​Jones a cédé 0,97%, ou 506,93 points, à 51.711,65 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 90,66 points, soit 1,21%, à 7.408,30 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 553,21 points (2,15%) à 25.137,69 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques reculent, dans le sillage de la flambée du pétrole qui vient raviver les craintes inflationnistes.

La Bourse de Tokyo chute de 2,78%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,93% et le ⁠CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,97%.

La Bourse de Hong Kong recule de 1,22%.

En Corée du Sud, le Kospi perd 4,84%

TAUX / CHANGES

Le billet vert évolue sur de faibles variations, alors que la flambée des cours du pétrole et la reprise de la guerre commerciale mondiale font peser une menace accrue sur l'inflation.

Sur le marché des changes, le dollar cède 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,04% à 1,1381 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,5 points de base à 4,7076% et le deux ans prend 0,3 point de base à 4,3627%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Indice GfK du moral des août -28,5 -29,2

consommateurs

GB 06h00 Ventes au detail juin

- sur un mois -0,3% 1,2%

- sur un an 2,3% 3,2%

FR 07h15 Indice PMI composite juillet 47,8 47,2

(flash)

Indice PMI juillet 51,0 51,2

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 47,5 46,8

(flash)

DE 07h30 Indice PMI composite juillet 49,8 49,5

(flash)

Indice PMI juillet 50,5 50,3

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,0 48,6

(flash)

EZ 08h00 Indice PMI composite juillet 50,3 50,0

(flash)

Indice PMI juillet 51,5 51,4

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,8 49,4

(flash)

GB 08h3à Indice PMI composite juillet 49,7 49,3

(flash)

Indice ​PMI juillet 52,0 52,5

manufacturier(flash)

Indice PMI des services juillet 49,4 48,8

(flash)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)