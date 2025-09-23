Hausse prudente en vue en Europe avant les PMI et Powell

L'ancienne Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudemment optimiste mardi avant la publication des indices PMI de l'activité des entreprises en Europe et une intervention attendue de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,25% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,27%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait grignoter 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,13% et le Stoxx 600 en hausse de 0,04%.

Le marché prendra connaissance à partir de 07h15 GMT des indices PMI préliminaires manufacturier, des services et composite de plusieurs grands pays en Europe, qui devraient donner un aperçu de l'évolution de la conjoncture, dans un contexte de nouveaux droits de douane et de renchérissement de l'euro.

Après une semaine riche en décisions de politique monétaire, de nombreux banquiers centraux doivent s'exprimer dans les jours à venir. Jerome Powell, est attendu ce mardi à 16h35 GMT, dans le cadre d'un discours sur les perspectives économiques devant la Chambre de commerce et de l'Industrie à Providence, dans le Rhode Island. Outre Jerome Powell, Raphael Bostic et Michelle Bowman de la Fed sont également attendus dans le courant de la journée.

"Il est désormais temps pour les banquiers centraux de sortir et d'expliquer tout", souligne James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique chez TD Securities, disant attendre de leurs propos des signes pour permettre aux marchés de modéliser avec plus de précision les perspectives.

Les données définitives du PIB américain du deuxième trimestre seront publiées jeudi, tandis que vendredi l'attention se portera sur l'indice PCE des prix, mesure préférée de l'inflation par la Fed, qui est inclus dans la statistique des revenus et dépenses ménages américains.

Outre les indicateurs, les investisseurs gardent un oeil sur le risque géopolitique avec la 80ème Assemblée générale des Nations unies et un discours attendu du président américain Donald Trump au lendemain de la déclaration du président Emmanuel Macron qui a dit que "le temps est venu" pour la France de reconnaître l'Etat de Palestine.

Mais au regard du récent record sur le Nasdaq, des gains des places boursières en Asie, de l'enthousiasme renouvelé autour de l'intelligence artificielle et des paris sur l'évolution des taux directeurs aux Etats-Unis, l'Europe devrait rebondir ce mardi et les Etats-Unis rester dans le vert.

"Avec la technologie et l'IA américaines actuellement en pleine forme, il faudrait quelque chose d'inhabituel pour faire dérailler les flux optimistes qui sont la force motrice d'Oracle, Apple, Nvidia, Tesla et de certains acteurs américains du domaine informatique", note Chris Weston, responsable d'études chez Pepperstone.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, avec à la clé un nouveau record en clôture pour le Nasdaq, porté notamment par Nvidia après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI.

L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 66,27 points, à 46.381,54 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 29,39 points, soit 0,44%, à 6.693,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 157,50 points, soit 0,70%, à 22.788,976 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo, dont l'indice Nikkei a progressé de 6,5% depuis le début du mois, est fermée ce mardi pour un jour férié.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,30% et affiche une progression de 5,5% à ce stade sur l'ensemble du mois.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1,23% et le CSI 300 reflue de 1,19%, sous la pression des prises de bénéfice dans le compartiment de l'intelligence artificielle et celui des semi-conducteurs, qui abandonne chacun environ 2,50%.

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, après avoir subi des pressions dans les premiers échanges en Asie mardi, les traders analysant les derniers propos de plusieurs membres de la Fed qui ont semblé remettre en question la nécessité de nouvelles baisses de taux.

L'euro recule de 0,03%, à 1,1799 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3506 dollar (-0,02%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est également pratiquement inchangé, à 4,146%, après avoir touché lundi un sommet de trois semaines à 4,145% à la clôture des marchés américains.

"Les rendements des bons du Trésor ont légèrement progressé (lundi), plusieurs responsables de la Fed suggérant une approche plus prudente concernant le cycle de baisse des taux et soulignant la persistance de risques inflationnistes", ont écrit lundi les analystes de Westpac dans une note.

"Suite à ces déclarations, les investisseurs ont réduit la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en octobre", ont-ils ajouté.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli pour la cinquième séance consécutive, alors qu'un accord préliminaire conclu entre l'Irak et les autorités régionales kurdes pour redémarrer un oléoduc a renforcé les craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent reflue de 0,24% à 66,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,53% à 61,96 dollars.

OR

L'or a atteint un nouveau record de 3.759,02 dollars l'once en raison de la faiblesse du dollar et la perspective de nouvelles baisses de taux en attendant le discours de Jerome Powell.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)