Kingfisher reprend des couleurs au 1er semestre et relève ses prévisions

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a redressé la tête au premier semestre après une année maussade, et relevé mardi ses objectifs annuels.

Kingfisher détient en France les enseignes Castorama et Brico Dépot (illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 0,8% à 6,8 milliards de livres sterling (7,8 milliards d'euros) sur les six premiers mois de son exercice décalé, clos le 31 juillet, par rapport à la même période l'an passé, selon un communiqué publié mardi.

Le bénéfice net est ressorti stable, à 237 millions de livres.

Lors de son exercice 2024-2025, Kingfisher avait vu ses ventes baisser de 0,8% et son résultat net plonger de 46%, pénalisé par la morosité du marché français du bricolage.

"Nous avons réalisé un bon premier semestre, avec une croissance des ventes de 1,9% en surface comparable et corrigées des effets calendaires. Cette croissance est qualitative, portée par l'augmentation des volumes et des transactions", a commenté le directeur général de Kingfisher, Thierry Garnier, cité dans le communiqué.

Le groupe a relevé ses objectifs annuels et table désormais sur un résultat avant impôts ajusté pour l'exercice 2025/2026 "dans la partie haute de la fourchette précédemment communiquée, comprise entre environ 480 et 540 millions de livres sterling", selon le communiqué.

"Nous avons également revu à la hausse notre fourchette prévisionnelle de free cash flow (flux de trésorerie disponible, NDLR) pour l'exercice 2025/2026, qui passe à entre environ 480 et 520 millions de livres sterling contre précédemment entre environ 420 et 480 millions de livres", détaille le groupe.

Kingfisher avait souffert l'année passée de la morosité du marché français du bricolage, lui-même lesté par un immobilier en berne.

Le groupe est présent dans sept pays, compte 1.900 magasins et 74.000 collaborateurs.

Le titre Kingfisher, coté à la Bourse de Londres, s'envolait de 17,37% à 288,50 pence dans un marché en hausse de 0,24% vers 07H20 GMT