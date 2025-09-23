L'Europe rebondit mais ASMI limite les gains

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes rebondissent mardi au lendemain d'une séance plombée par l'automobile, mais les gains sont limités par ASMI et la tendance reste prudente alors que sont publiés les indices PMI de l'activité des entreprises et qu'un discours du président de la Fed, Jerome Powell, est attendu.

À Paris, le CAC 40 prend 0,46% à 7.866,36 points vers 07h15 GMT, après un repli de 0,30% lundi. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,07% et à Francfort, le Dax avance de 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,31% et le FTSEurofirst 300 de 0,10%. Le Stoxx 600 gagne 0,30% avec une grande majorité de ses secteurs légèrement dans le vert.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture quasiment stable au lendemain d'un record pour le Nasdaq. Le marché américain a été porté par Apple et Nvidia, qui ont bénéficié respectivement d'un bon démarrage pour l'iPhone 17 et de l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars du géant des semi-conducteurs dans OpenAI.

En Europe, le compartiment des nouvelles technologies ne profite pas pour le moment du record du Nasdaq, pénalisé en partie par les prévisions d'ASMI.

Les marchés analysent les premiers indices PMI préliminaires manufacturier, des services et composite de plusieurs grands pays en Europe. En France, l'activité économique s'est contractée en septembre à son rythme le plus élevé depuis avril, les secteurs manufacturier et des services de la deuxième économie de la zone euro ayant tous deux enregistré des baisses, montre les données de S&P Global.

Ces indices sont importants car ils donnent un aperçu de l'évolution de la conjoncture, dans un contexte de nouveaux droits de douane et de renchérissement de l'euro.

Les grands banquiers centraux sont également attendus, dont Jerome Powell, qui doit s'exprimer à 16h35 GMT sur les perspectives économiques.

Aux valeurs, à Paris, Saint-Gobain (+1,64%) et Kering PRTP.PA (+1%) sont bien orientés à Paris.

Ailleurs en Europe, ASM International chute de 5,6%, le fabricant néerlandais d'équipements pour puces informatiques ayant abaissé mardi son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour le second semestre 2025.

Kingfisher bondit de 17,24% après avoir annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre.

TUI prend 3,78%, le voyagiste ayant confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme à la faveur d'une demande stable et d'un début de saison hivernale positif.

Orsted grimpe de 8,57%, le spécialiste danois de l'éolien offshore ayant autorisé par un juge américain à reprendre les travaux sur le projet Revolution Wind au large des côtes de Rhode Island.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)