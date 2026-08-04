La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mardi dans un contexte ‌de rallye sur les marchés avec le repli des cours pétroliers sur fond d'apaisement des tensions au Moyen-Orient en ce début du mois et de poursuite des publications financières des entreprises.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a inscrit un record lundi, devrait gagner 0,17% à l'ouverture. Le Dax à Francfort, lui aussi sur un sommet historique, pourrait avancer de 0,22%. Le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,20%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,28% et le Stoxx 600 en hausse de 0,34%.

La perspective d'une solution diplomatique au conflit au Moyen-Orient soutient l'optimisme des ​investisseurs alors que le président américain Donald Trump a annoncé une reprise des pourparlers avec l'Iran, renforçant l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le marché pétrolier reste nettement sous la barre symbolique des 90 dollars le baril.

"Pour les marchés actions, ​la situation fondamentale reste encourageante", souligne Bruno Schneller, associé gérant du cabinet de gestion de patrimoine ⁠Erlen Capital Management.

"Les bénéfices se sont globalement bien maintenus, et les entreprises dotées d'un fort pouvoir de fixation des prix et de modèles économiques résilients continuent de surperformer", a-t-il ajouté.

Parmi ‌les nombreux résultats du jour figurent en Europe Bayer, Continental, Hugo Boss, Lufthansa, Zalando, BP ou encore HSBC. Aux Etats-Unis sont attendus Merck, Pfizer, Apollo, McDonald's et SpaceX.

Il s'agira du premier rapport trimestriel de SpaceX depuis son introduction en Bourse. Les investisseurs porteront leur attention sur les dépenses en intelligence artificielle (IA) et ​les bénéfices générés par le réseau de communications par satellite Starlink alors ‌que l'action de la société détenue par Elon Musk se négocie depuis près de trois semaines en dessous du prix de l'IPO, ⁠qui était de 135 dollars.

Parmi les autres entreprises liées à l'IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir, Advanced Micro Devices, ainsi que les fabricants de puces mémoire SanDisk et Western Digital.

Côté indicateur, en attendant la publication vendredi du très surveillé rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, les investisseurs seront attentifs à l'enquête Jolts du mois de juin sur les offres d'emplois.

A WALL STREET

La Bourse de ⁠New York a terminé en forte hausse ‌lundi, les investisseurs saluant des signes de désescalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui ont entraîné un recul marqué des cours du pétrole et ⁠des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a gagné 1,32%, ou 693,38 points, à 53.178,41 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 110,78 points, soit 1,48% à 7.600,50 points.

Le Nasdaq Composite a avancé ‌de son côté de 540,04 points, soit 2,13% à 25.913,896 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei refluait en séance de 0,11% à 63.684,85 points, tandis que ⁠le Topix, plus large, cédait 0,26% à 3.949,90 à points. Les investisseurs se montrent prudents face à une nouvelle intervention des autorités ⁠pour soutenir le yen et analysent les résultats ‌trimestriels de Toyota. Le constructeur automobile a déclaré mardi que son bénéfice avait baissé pour un cinquième trimestre consécutif, pénalisé par une chute des ventes en Chine ainsi que par la hausse des ​coûts des matériaux et des pièces sur fond de guerre en Iran.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie ‌et du Pacifique (hors Japon) grignote 0,10%, soutenu notamment par le Kospi sud-coréen.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,21% et le CSI 300 progresse de 1,04%, les indices étant tirés par les valeurs liées à l'IA et aux ​semi-conducteurs, qui rebondissent après une récente chute.

À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index recule de 0,7%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le yen, qui s'échange à 157,55 pour un dollar, conserve l'essentiel des gains acquis à la suite d'une intervention conjointe de Tokyo et de Washington la semaine dernière pour soutenir la monnaie et dissuader les spéculateurs de reconstituer des positions baissières. Les ⁠cambistes restent cependant à l'affût de nouvelles opportunités.

Le dollar grignote 0,12% face à un panier de devises de référence.

L'euro se traite à 1,1509 dollar (+0,02%) et la livre sterling à 1,3423 dollar (-0,04%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,2 point de base, à 4,696%, alors que les anticipations du marché continuent d'indiquer que la réunion de la Réserve fédérale américaine de septembre se soldera par une hausse des taux directeurs.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondi légèrement mardi après une forte chute la veille alors que les négociations pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran restent incertaines

Le Brent progresse de 1,62% à 85,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,23% à 81,34 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Déficit budgétaire juin n.d. €-93,31

mds

USA 14h00 Offres ​d'emplois (Enquête juin 7,451 7,594

Jolts) millions millions

USA 14h00 Commandes à l'industrie juin +0,2% -1,3%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)