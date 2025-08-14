Hausse plus importante que prévu des stocks américains de gaz

(AOF) - Les stocks américains de gaz ont augmenté de 56 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 7 milliards la semaine précédente. Une hausse de 53 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont inférieurs de 79 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque, et de 196 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 2990 milliards de pieds cubes. À 3186 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.
