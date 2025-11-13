Hausse modérée en vue en Europe grâce à la fin du shutdown

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse alors que Donald Trump a promulgué hier soir un projet de loi mettant fin au plus long "shutdown" de l'histoire du pays. Sa fin donne le signal d'un retour progressif des données économiques publiées par le gouvernement fédéral. En début d'après-midi, les investisseurs attendent l'inflation en octobre aux Etats-Unis. En Europe, la saison des résultats se poursuit, avec notamment les publications de Deutsche Telekom, de Generali et de Burberry. Le secteur du luxe sera à surveiller en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

L'Oréal

L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M plus 20 points de base par an. Elle est également composée d'une tranche de 1 milliard d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,750% par an, et d'une tranche de 1,15 milliard d'euros à 10 ans "long", assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.

Carrefour

Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence du distributeur avec une participation d'environ 4% du capital. Le conseil d'administration a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM, portant l'investissement dans Carrefour, représentée par Rodolphe Saadé, comme administrateur indépendant en remplacement de Peninsula, représentée par Eduardo Rossi, pour la durée restante de son mandat soit jusqu'à l 'assemblée générale 2028.

Quadient

GLS, l’un des principaux acteurs du secteur de la livraison express en Italie, renforce sa stratégie de croissance sur le segment du e-commerce grâce à un partenariat avec Quadient. Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, GLS Italie étendra son réseau de points de retrait à travers le pays, avec l'accès progressif à des centaines de consignes multi-transporteurs de Quadient au cours des prochaines années, en démarrant par les principales régions du centre et du nord de l'Italie.

Voltalia

Voltalia annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de 126 mégawatts située à Sarimay, dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Cette étape marque un jalon décisif vers la mise en service complète du site, dont la construction, lancée en mai 2024, arrive désormais à son terme. Attribué via un appel d’offres public en décembre 2022 et soutenu par un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans, ce projet de 180 hectares intègre plus de 180 000 panneaux solaires bifaciaux, plus de 350 onduleurs et une ligne de transmission de trois kilomètres.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage au troisième trimestre au sens du BIT a atteint 7,7%, en augmentation de 0,3 point sur un an.

La production industrielle en septembre en zone euro sera publiée à 11 heures.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent l'inflation en octobre et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1591 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a enchaîné une troisième séance consécutive de hausse, toujours portée par la probable fin du « shutdown » outre-Atlantique qui devrait permettre aux investisseurs d’y voir plus clair sur la santé de l’économie américaine. Le CAC 40 a ainsi gagné 1,04%, à 8 241,24 points, signant un plus haut historique en séance à 8 280,97 points. Les autres indices européens ont également battu des records, comme le FTSE 100 à Londres (+0,09 %, à 9 908,14 points) ou l’EuroStoxx 50 (+1,06%, à 5 786,34 points). A Milan, le FTSE MIB est quant à lui sur un niveau inédit depuis la mi-mai 2007.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, le Nasdaq ne rebondissant toujours pas. Pourtant, les objectifs financiers présentés mardi par AMD ont convaincu les investisseurs. Son concurrent Nvidia a légèrement rebondi. Chevron a reculé après la présentation de ses objectifs à moyen terme. Les marchés sont toujours soutenus par les espoirs de fin prochaine du shutdown. L'indice Dow Jones a gagné 0,68% à 48 254,82 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,26% à 23406,46 points. Le rendement du 10 ans américain a cédé 4,6 points à 4,075% sur fond de chute du cours du pétrole.