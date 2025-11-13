Tournage d'un clip qui dégénère près de Lyon: quatre interpellations, dont le rappeur

Des appartements incendiés dans un immeuble de Rillieux-la-Pape, en périphérie de Lyon, le 10 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Quatre personnes, soupçonnées d'avoir participé au tournage sauvage d'un clip de rap qui a causé un incendie dans la banlieue de Lyon samedi, ont été interpellées jeudi matin et placées en garde à vue, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Un rappeur local de 18 ans, connu sous le nom de BFK.16, fait partie des personnes arrêtées lors de cette opération menée à Rillieux-la-Pape et dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise, a précisé cette source.

Une quinzaine de perquisitions ont été menées lors de cette intervention. "D'autres devraient suivre dans les prochains jours", a encore dit cette source.

Samedi après-midi, un groupe de 20 à 30 personnes, certaines vêtues d'une combinaison blanche, d'autres le visage masqué, se sont regroupées pour tourner, sans autorisation, un clip avec ce rappeur, selon des sources policières.

Dans le cadre du clip, le groupe a tiré des mortiers d'artifice. Un équipage de police stationné à proximité a voulu intervenir mais a été pris pour cible par les protagonistes du clip, a précisé une de ces sources.

Alors que les policiers s'abritaient au pignon d'un immeuble, l'un des mortiers tirés en leur direction a atterri sur le balcon d'un appartement qui s'est embrasé, a-t-elle ajouté.

Le feu s'est propagé et cinq appartements au total ont été sinistrés, d'après la préfecture. Quelque 70 pompiers ont dû être déployés mais ont également été visés par des projectiles, comme les policiers, et il a fallu un moment pour que le calme ne revienne.

Une quarantaine de personnes résidents de l'immeuble ont dû être évacuées et relogées temporairement dans un centre de loisirs de la ville.

Sur les réseaux sociaux, BFK.16 est présenté comme un rappeur de Vénissieux ayant sorti deux morceaux, dont un avec près d’un million de vues sur YouTube. Il a 26.000 followers sur Instagram.

Un clip déjà diffusé, et tourné à Vénissieux, reprend des images d'affrontements entre des jeunes et la police, mais aussi de drogues, d'armes à feu et de grosses cylindrées.

D'après une source policière, le jeune rappeur a déjà plusieurs interpellations à son actif, notamment pour rodéo urbain.