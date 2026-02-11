Hausse en vue sur les marchés européens avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note haussière en amont d'une séance qui sera rythmée par le rapport mensuel sur l'emploi américain. Hier, Wall Street a clôturé en ordre dispersé avec un Dow Jones qui a enregistré un nouveau record de clôture. Les investisseurs continuent de suivre avec intérêt la saison des résultats. Dassault Systèmes a dévoilé des objectifs prudents pour 2026, après des résultats 2025 situés en bas de ses prévisions et inférieurs aux attentes. De son côté, TotalEnergies a publié des résultats en recul au quatrième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants (TCC), pour une marge opérationnelle non-IFRS qui s'est améliorée de 90 points de base à 37%.

Assystem

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 656,6 MEUR (contre 611,3 MEUR en 2024), en croissance de +7,4% par rapport à l'exercice précédent, dont +4,5% en organique. L'activité Nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé annuel.

Dassault Systèmes

Haulotte

La baisse du marché mondial de la nacelle, débutée au second semestre 2023, s'est poursuivie sur l'année 2025. Le marché a atteint son plus bas niveau depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid en 2020, principalement impacté par une nouvelle forte baisse du marché chinois. Dans ce contexte incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel de 512 millions d'euros en 2025, en retrait de 18% par rapport à 2024.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a enregistré, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 110,5 millions d'euros (MEUR), contre 109,5 MEUR un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport sur l'emploi américain sera publié à 14h30 aux Etats-Unis avant les stocks de pétrole brut à 16h30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,23% à 1,1915 dollar.

Hier à Paris

Au gong final, l'indice parisien doit se contenter d'un modeste gain de 0,06%, suffisant, toutefois, pour faire mieux que Londres (-0,27%) et Francfort (-0,12%).L'indice parisien est soutenu par l'envolée du luxe, avec notamment Kering qui s'arroge 10,9% après des résultats laissant apparaître une baisse de 3% du chiffre d'affaires en comparable, quand le marché anticipait un repli de 5%. Ces chiffres ont aussitôt relancé les espoirs d'un redressement du groupe de luxe français, en perspective du point stratégique très attendu de son nouveau directeur général, Luca de Meo.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la publication des données mensuelles sur l'emploi. Sur le front des statistiques, les ventes au détail sont ressorties inférieures aux prévisions, reflétant un ralentissement de la consommation et de la croissance de l'économie. Au chapitre des valeurs, Spotify s'est notamment distingué dans le sillage de prévisions trimestrielles supérieures aux attentes. Le Dow Jones, qui a enregistré un record de clôture, a progressé de 0,10% à 50 188 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,59% à 23 102 points.