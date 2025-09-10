Hausse en vue en Europe, les espoirs d'une baisse des taux de la Fed rassurent

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, portées par les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine, tout en assimilant la nomination de Sébastien Lecornu, un proche allié du président Emmanuel Macron, au poste de Premier ministre français.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le CAC 40 parisien, de 0,31% pour le Dax à Francfort et de 0,09% pour le FTSE à Londres.Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,2%.

La détérioration des données économiques américaines, notamment en matière d'emploi, conforte les investisseurs dans leur conviction que la banque centrale américaine décidera de reprendre ses baisses de taux d'intérêt la semaine prochaine, stimulant ainsi les marchés d'actions des deux côtés de l'Atlantique.

Les chiffres du département américain du Travail publiés mardi montrent que l'économie américaine a créé, au cours des 12 mois jusqu'en mars, 911.000 emplois de moins que ce qui avait été estimé précédemment, un signe peu encourageant pour la santé de la première économie mondiale qui fait suite à une série d'indicateurs tout aussi mitigés depuis l'été.

Les opérateurs considèrent comme acquise une réduction d'un quart de point mercredi prochain, et parient même à 7% sur un assouplissement exceptionnel d'un demi-point, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les derniers obstacles à cette perspective se présenteront mercredi et jeudi, avec la publication des prix à la production et à la consommation, respectivement.

"Une surprise à la hausse en matière d'inflation pourrait légèrement perturber la situation et entraîner une diminution des probabilités de baisse des taux, non pas tant pour septembre, mais pour les mois suivants", a déclaré Kyle Rodda, analyste financier senior chez Capital.com.

Dans la zone euro, le résultat de la réunion de deux jours de la Banque centrale européenne (BCE), qui débute mercredi, devrait être plus certain, les économistes s'accordant presque tous à prévoir un nouveau maintien des taux.

En France, les marchés auront l'occasion de réagir à la nomination de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées et proche d'Emmanuel Macron, au poste de Premier ministre en remplacement de François Bayrou, avec pour mission principale de négocier un budget pour 2026.

La passation de pouvoir reste prévue pour ce midi, le même jour où le mouvement "Bloquons tout", aux contours flous, appelle à mettre la France à l'arrêt sur fond de coupes budgétaires.

Dans une note publiée mercredi, les analystes de la Deutsche Bank soulignent la rapidité avec laquelle l'Élysée a nommé le nouveau chef du gouvernement, tout en rappelant que la tâche de faire approuver le budget par l'Assemblée nationale, qui reste profondément divisée, ne sera pas facile pour le nouveau locataire de Matignon.

Les craintes en matière de sécurité risquent par ailleurs de peser alors que la Pologne a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien après une attaque dans l'ouest de l'Ukraine, marquant la première fois que Varsovie intervient contre des appareils russes depuis le début de la guerre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, aidée par les paris d'une baisse de taux de la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,27% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,37%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo progresse de 0,79%, dans le sillage de Wall Street la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,32% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,43%, soutenus par les données de l'inflation publiées plus tôt dans la journée.

Les prix à la consommation dans le géant asiatique ont décliné plus qu'attendu en août, alors que les décideurs à Pékin tentent de contrôler la concurrence excessive et la guerre des prix dans certains secteurs industriels clé.

La Bourse de Hong Kong prend quant à elle 1,3%.

TAUX

Le prix des obligations du Trésor américain, un actif refuge traditionnel, recule mercredi pour la deuxième journée consécutive, poussant les rendements à la hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,4 point de base à 4,0875%. Le deux ans avance de 1 point de base à 3,5520%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1 point de base à 2,6551%.

En France, le marché obligataire reste calme après la nomination de Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre français : le rendement de l'OAT à dix ans est quasi inchangé à à 3,4772% et celui de l'obligation à deux ans perd 1,2 point de base à 2,0521%.

CHANGES

Le marché des changes est également plutôt calme : le dollar perd 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,06% à 1,1713 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole continuent d'augmenter après l'attaque israélienne de mardi contre les dirigeants du Hamas au Qatar, et les préoccupations géopolitiques resteront au centre de l'attention, après que la Pologne a mobilisé ses propres défenses aériennes et celles de l'Otan pour abattre des drones russes ayant pénétré son espace aérien pendant la nuit.

Le Brent prend 0,92% à 67,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,97% à 63,24 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA Prix à la production (PPI) août

- sur un mois 0,3% 0,9%

- sur un an 3,3% ,3%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)