La valeur du jour à Paris - Alstom bénéficie d'une solide dynamique commerciale aux États-Unis
information fournie par AOF 10/09/2025 à 11:59

(AOF) - Alstom confirme sa bonne dynamique commerciale et voit son titre bondir de 5,12%, à 20,73 euros, pour prendre la tête de l'indice SBF 120. Le spécialiste du transport ferroviaire a remporté un contrat d'un milliard d'euros aux États-Unis, qui sera enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. La " visibilité est solide sur le carnet de commandes du deuxième trimestre, portée par une bonne dynamique en Amérique du Nord ", avait déclaré le directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, lors de la publication fin juillet des résultats du premier trimestre, clos fin juin.

Sur cette période, les commandes avaient dépassé la barre des 4 milliards d'euros. Le carnet de commandes au 30 juin 2025 s'établissait ainsi à 92,3 milliards d'euros.

NJ Transit, la plus grande agence de transport public à l'échelle d'un État aux États-Unis, a exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. Cette nouvelle commande porte le nombre total de véhicules Multilevel III achetés par l'agence de transport à 374.

Le matériel doit servir aux passagers se rendant à New York et à Philadelphie en remplacement de matériel âgé de 40 ans. Alstom souligne qu'il permettra notamment de parcourir plus de distance entre les réparations critiques et d'augmenter la capacité de plus de 12 %.

En début de semaine, Alstom avait également annoncé le gain d'un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande. Le contrat de 2 milliards d'euros portant sur la fabrication de 316 voitures de trains périurbains pour l'Autorité Métropolitaine des Transports de New York annoncé début juillet sera aussi comptabilisé au deuxième trimestre.

Alstom présentera ses résultats semestriels, le 13 novembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Alstom

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Triple ambition :

- une croissance offrant plus de valeur aux clients,

- une innovation créatrice de mobilité verte et intelligente,

- réalisation des engagements en tirant profil du digital,

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- complémentarité des zones géographiques entre Alstom (France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil) et Bombardier Transport (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord)

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux (6%) et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif et une marge sur carnet de commandes remontée aux niveaux d’avant l’acquisition du canadien ;

- recentrage du portefeuille sur les services et la signalisation,

- renforcement de la maîtrise de la chaîne des approvisionnements en composants,

- innovation soutenue par une R&D à 3,7% des ventes (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et des sites de production

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation : écoconception des principales solutions dès 2025, renforcement du capital naturel via l’écocircularité et l’approvisionnement à 80% de la consommation électrique des sites européens par une ferme solaire espagnole en 2025

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonsnCO2e (- de 39 % vs mars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : commandes de 1,25 Md€, dont 64 % en Europe, et carnet de commandes de 94,7 Mds€

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, ou, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement de 2 Mds€ : dette nette divisée par 3 et autofinancement libre négatif ramené à 138 M€ au premier semestre.

Défis

- Incertitudes sur les plans d’investissement public dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90 % des ventes en provenant de sites locaux ;

- Retombée de l’investissement industriel de 100 M€ pour la construction des futurs TGV ;

- Après une croissance de 6,9 % des ventes sur les 9 premiers mois de l’exercice clos le 31 mars, perspectives 2025-26 confirmées : ratio « commandes sur chiffre d’affaires » supérieur à 1, hausse d’environ 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

ALSTOM
20,2900 EUR Euronext Paris +2,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 11:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

