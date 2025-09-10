Le contenu local, vital pour la compétitivité en Europe, selon Valeo

Le directeur général de Valeo Christophe Périllat

L'introduction d'un seuil minimum de contenu local dans les voitures est vitale pour le maintien de la compétitivité du secteur automobile en Europe, a déclaré le directeur général de Valeo, mercredi au salon de l'auto de Munich.

"Un tel mécanisme renforcerait la souveraineté tout en protégeant en même temps la compétitivité", a déclaré Christophe Périllat, qui préfère cette solution à des droits de douane visant les véhicules chinois.

Le directeur général du spécialiste des aides à la conduite et de l'éclairage sera présent vendredi à Bruxelles, aux côtés d'autres grands dirigeants du secteur, pour discuter plus avant de cette demande avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Cette proposition des équipementiers pour un contenu local minimum de 80% sera au coeur de la réunion de vendredi, tout comme l'éventuelle évolution de l'objectif d'interdire les motorisations thermiques en Europe en 2035.

Un autre grand équipementier, Forvia, estime que si les véhicules thermiques produits en Europe contiennent environ 90% de composants locaux, ce chiffre tombe à 40–60% pour les véhicules électriques, principalement à cause de la batterie importée, mais pas seulement tant la Chine a pris de l'avance en matière d'électrification, à la fois en termes de technologie, de rapidité et de coût.

(Rachel More; version française Gilles Guillaume; édité par Augustin Turpin)