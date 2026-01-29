Hausse en vue en Europe dans un concert de résultats

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert au lendemain de la décision de la Fed qui a maintenu, sans surprises, ses taux inchangés. Les investisseurs sont concentrés sur la saison des résultats qui bat son plein avec STMicroelectronics, Eurofins, Rémy Cointreau, Sanofi, Mersen, Kaufman & Broad... Outre-Atlantique, Microsoft, Meta et Tesla ont rendu des copies contrastées hier après la clôture de Wall Street. L’or a inscrit un nouveau sommet historique à 5 594,34 USD, sur fond de vives tensions entre les Etats-Unis et l’Iran.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Exail Technologies

Le spécialiste des systèmes de navigation et de la robotique maritime fait mieux que prévu, porté par des livraisons dynamiques en fin d'année et la bonne exécution de programmes stratégiques.

Groupe Crit

Groupe Crit annonce son chiffre d'affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2025 (1er octobre - 31 décembre 2025). Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).

STMicroelectronics

STMicroelectronics dévoile au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en chute de 70,3% en comparaison annuelle, à 0,11 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 3,1 points à 8%.

Voltalia

Voltalia a réalisé au quatrième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 166,3 MEUR, en hausse de 8% à taux constants.

Les chiffres macroéconomiques

11h00 en zone euro

La confiance des consommateurs en janvier en zone euro et le climat des affaires en janvier seront connus à 11h00.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes à l'industrie en novembre ainsi que la balance commerciale en novembre seront communiquées à 14h30 avant les stocks de grossistes à 16h et les stocks de gaz naturel à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1977 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé avec toutefois une tendance pour la baisse. Le CAC 40 a notamment signé la plus forte baisse des grands indices du Vieux-Continent avec un repli de 1,06%, à 8 066,68 points, affecté principalement par le repli du secteur du luxe après la publication de LVMH

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note prudente après la décision de politique monétaire de la Fed. Comme attendu, cette dernière a maintenu, à 10 voix contre 2, ses taux inchangés. Le Dow Jones a grappillé 0,02% à 49015 points et l’indice Nasdaq a pris 0,17% à 4 9015 points. Après avoir franchi le seuil symbolique des 7 000 points pour la première fois de son histoire en début de séance, l’indice élargi S&P 500 a finalement lâché 0,01% à 6978 points.