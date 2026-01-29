Deutsche Bank navigue entre records financiers et soupçons de blanchiment

( AFP / BEN STANSALL )

Aspirant à devenir un "champion européen" après avoir publié jeudi des résultats record en 2025, Deutsche Bank, premier groupe bancaire allemand, doit d'abord se justifier face à de nouveaux soupçons de blanchiment révélés la veille.

Après des perquisitions menées au siège à Francfort et à Berlin par la justice allemande, le patron de la banque, Christian Sewing, criblé de questions lors d'une conférence de résultats, a pour l'heure limité sa communication au minimum.

Les enquêteurs s'intéressent à des "transactions effectuées entre 2013 et 2018", a précisé le dirigeant qui s'exprimait pour la première fois sur le sujet.

Le point de départ est "une déclaration de soupçon de blanchiment d'argent" qui aurait été déposée "tardivement", a-t-il poursuivi, tandis que la banque coopère "pleinement avec les autorités".

Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, l'enquête viserait l'oligarque russe Roman Abramovitch, visé par les sanctions européennes, ce que M.Sewing a refusé de commenter.

Interrogé sur d'éventuelles failles dans les procédures de la banque, le dirigeant a assuré qu'elle a "énormément investi" dans les contrôles "au cours des dix dernières années".

Pour le reste, "attendons maintenant l'issue de l'enquête", a-t-il conclu.

- Havre de "stabilité" -

Deutsche Bank a présenté ses résultats "à la fin d'un autre mois marqué par des évolutions politiques dont personne ne peut encore évaluer sérieusement les conséquences", concernant le Venezuela, l'Iran comme les relations transatlantiques, a souligné M. Sewing.

Dans ce climat incertain, Deutsche Bank apparaît comme un havre de "stabilité", a-t-il martelé, cherchant à faire oublier son passé tumultueux, scandé par une litanie d'affaires judiciaires qui ont largement obéré ses comptes.

L'an passé, en l'absence de frais de litiges majeurs, Deutsche Bank a enregistré un résultat imposable à 9,74 milliards d'euros, en hausse de 84% par rapport à 2024, année encore marquée par le coûteux règlement d'un ancien litige avec les actionnaires de sa filiale Postbank.

Le résultat net, part du groupe, a atteint également un record à 6,1 milliards d'euros, multiplié par 2,3 sur un an.

L'établissement au logo bleu récolte année après année les fruits d'un recentrage sur ses racines européennes, décidé en 2019, en sabordant des activités trop risquées et gourmandes en capital dans la banque d'investissement, jadis lucrative mais source de déboires judiciaires et de pertes à répétition.

Les revenus ont progressé pour la cinquième année consécutive, à 32,1 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an, quand la banque visait 32 milliards d'euros.

Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, les revenus ont reculé dans la banque des entreprises, mais ils ont augmenté nettement sur les marchés des devises et des produits de taux, ainsi que dans la gestion d'actifs via la filiale DWS.

La rentabilité sur capitaux tangibles (RoTE) s'établit à 10,3%, légèrement mieux que les 10% visés par l'établissement.

Le montant ajusté des charges ressort en baisse annuelle d'1% pour s'établir à 20,3 milliards d’euros, conformément aux objectifs.

- Effectifs stables -

La banque va investir 600 millions d'euros d'ici 2028, notamment dans l'intelligence artificielle qui transforme la banque : elle ferme des agences et emploie plus de collaborateurs à distance pour le support client.

Cela "importe plus encore que le nombre de personnes impliquées" en terme d'évolutions d'effectifs, a expliqué le directeur financier sur le départ, James von Moltke.

La banque ne s'avance pas sur de possibles réductions d'effectifs liées à son virage technologique.

L'an dernier, environ 2.000 postes ont été supprimé dans la banque de détail, face à une rentabilité jugée insuffisante.

Les effectifs totaux à fin décembre, à 89.900 salariés, sont cependant restés constants sur un an.

Les actionnaires vont quant à eux profiter d'un dividende d'un euro par action, en hausse de 50% sur un an.